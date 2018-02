Saint-Lô, France

Une centaine d'agriculteurs a répondu à l'appel de la FDSEA 50 et des JA 50 ce jeudi 22 février 2018, pour dire leur colère face aux négociations commerciales en cours entre les distributeurs et les transformateurs. "On nous dit que ca se passe mal. Or nous voulons qu'ils respectent leur parole, que les promesses lancées après les Etats généraux de l'alimentation soient appliquées, car ils ont signé une charte pour une meilleure répartition des marges" lancent les manifestants.

Ils sont venus interpeller le préfet de la Manche. "Il va y avoir un projet de loi mais ca n'avance pas assez vite, explique Ludovic Blin vice président de la FDSEA 50. Le préfet va faire remonter nos doléances à Paris mais s'il le faut, on reviendra."

Foin, pneus et détritus devant la préfecture

Pour faire passer le message, les agriculteurs ont déversé huit remorques de pneus, de foin , de fumier et autre gravats devant les grilles préfecture. Ils ont également déversé trois remorques à l'entrée du centre commercial d'Agneaux. La manifestation s'est déroulée dans le calme et les agriculteurs se sont dispersés vers minuit.

C'était la seule manifestation agricole organisée ce jeudi soir en France. "Nous sommes un grand département laitier, nous sommes en plus le département du ministre de l'agriculture. Il est important qu'on continue à mettre la pression, à 8 jours de la fin des négociations commerciales, poursuit Ludovic Blin. Nous voulions aussi faire une action locale après la grande manifestation à Rouen hier, contre le projet d'accord entre l'UE et le Mercosur."

