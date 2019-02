Une centaine de vignerons de Bergerac et Duras en compétition au Concours général agricole

Monbazillac, France

C'est le seul concours contrôlé par le ministère de l'Agriculture : 104 vignerons et caves-coopératives se sont inscrits cette année au Concours général agricole. Les techniciens de la Fédération des vins de Bergerac et Duras sont allés prélever 362 bouteilles directement dans les chais, des millésimes 2015 à 2018. Un jury de 80 dégustateurs était convoqué ce jeudi à Monbazillac, pour éliminer 40% des échantillons.

Un concours contrôlé par le ministère

Les règles du Concours général agricole sont très strictes : les bouteilles sont identiques et chaque étiquette ne porte qu'un numéro et l'anonymat n'est levé qu'après le concours pendant le Salon de l'agriculture. Les vignerons qui participent au jury de présélection ne peuvent évidemment pas tomber sur un de leurs vins (les organisateurs y veillent particulièrement) et un tiers seulement des bouteilles peut espérer une médaille.

Tous les acheteurs cherchent des médailles de Paris" - Lionel Condeau, maître de chi de la cave de Sigoulès

La rigueur du concours général agricole est une garantie pour l'acheteur de vin en grande surface, et le maître de chai de la cave-coopérative de Sigoulès, Lionel Condeau, compte chaque année sur une quinzaine de médailles sur le Concours général agricole: "c'est un concours mondialement connu, le seul avec une présélection et un quota de médailles, et ls vins médaillés sont souvent en première place dans les foires au vin."

Lionel Condeau, maître de chai de la cave de Sigoulès Copier

Des médailles qui font grimper les prix

La renommée du Concours général agricole permet au viticulteur d'augmenter le prix de ses bouteilles : jusqu'à 20% voire 30% pour une médaille d'or, et entre 10% et 15% pour une médaille d'argent. La médaille de bronze permet surtout de faciliter les ventes, mais au même prix.

Le concours général agricole se déroulera, pour les vins, le 24 février prochain au début du Salon international de l'agriculture à Paris. Le nombre de médailles est limité : 120 maximum cette année pour les vins de Bergerac et Duras.