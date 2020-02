Une Charentaise-Maritime et son cheval en route pour le Salon de l'Agriculture de Paris

Ils ont parcouru 500 kilomètres pour se rendre à Paris. Laura Martial et son cheval sont partis ce jeudi de Saint-Xandre, en Charente-Maritime, direction le Salon International de l'Agriculture. Il ouvre ses portes samedi et va durer dix jours. C'est une première pour la jeune Charentaise-Maritime de 22 ans et pour Gabsès, son étalon âgé de 3 ans. Il fait partie des sept Traits poitevins mulassiers présentés sur le salon cette année. Nous les avons rencontrés juste avant leur départ, à l'élevage de Romagné.

"Voilà le champion !", s'exclame fièrement Laura. Gabsès, 1,62 mètres pour 750 kilos. Un étalon prestigieux à la robe gris souris, les pattes marrons et la crinière brune, spécificités de cette race qui se fait de plus en plus rare. "On en trouve qu'un peu moins de 300 dans le monde", assure la jeune femme.

Des chevaux comme Gabsès, il n'en existe que 300 dans le monde, d'après sa propriétaire © Radio France - Marine Protais

A l'origine, ces chevaux servaient aux travaux dans les champs, au même titre que les bœufs. Mais depuis la mécanisation, ils sont de moins en moins nombreux.

Une espèce rare

"Ce n'est pas une race avec laquelle on peut faire de la viande, comme certains chevaux de trait, insiste Laura. C'est vraiment une race qui a très peu de gras." Même si Gabsès est un peu plus rond que les autres chevaux de sa race, avoue sa propriétaire, le sourire en coin. Elle vante les qualités de celui qu'elle surnomme "Z'amour".

Il est vraiment gentil, doux, calme et patient. C'est un peu un gros nounours.

Et pour son gros nounours, l'heure est à la détente.

Dernière étape : se détendre

A quelques minutes du départ pour Paris, pas d'entrainement ni de préparation spécifique, mais une balade en plein air pour Gabsès. De quoi se dégourdir les jambes avant de passer sept heures dans une remorque puis tenter de faire sensation au Salon de l'Agriculture.

"On a un planning avec des épreuves et des présentations, explique Laura, un peu stressée. Moi je vais présenter Gabsès monté, à la main ou en train de tirer un traîneau. Mais bon, c'est vrai que j'y vais un peu à l'aveugle", reconnaît-elle en riant. Mais une chose est sûre, elle espère prendre de l'expérience.

Une première au Salon de l'Agriculture

Cavalière depuis ses 12 ans, elle a déjà participé au salon Balade à la ferme de La Rochelle. Mais il n'avait duré que trois jours, tandis que cette fois, c'est dix jours. "C'est assez gros donc je pense que même Gabsès sera fatigué", ajoute Laura, d'autant qu'elle a prévu une animation pour impressionner les visiteurs : du tir à l'arc à cheval.

Et si vous voulez suivre les aventures de cette Charentaise-Maritime au Salon de l'Agriculture, rendez-vous sur sa page Facebook "Les mulassiers de Romagné" et sa page Youtube, sur laquelle elle promet de publier régulièrement des vidéos.