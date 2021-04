Une cinquantaine d'agriculteurs réclament une juste rémunération devant la Préfecture de la Moselle

Une cinquantaine d'agriculteurs mosellans sont arrivés en tracteur devant la Préfecture de la Moselle à Metz ce vendredi, dans le cadre d'une journée de mobilisation à l'initiative des branches des syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs dans le département.

Une délégation a été reçue par le Préfet dans la matinée, pendant que d'autres actions avaient lieu dans différents supermarchés du département. Dans leur viseur : la loi Égalim, votée en 2018, qui encadre les pratiques commerciales dans le secteur agricole, et notamment les prix pratiqués par les distributeurs. Ces tarifs doivent garantir une juste rétribution aux producteurs, pour couvrir au minimum le montant de leurs charges.

Un tiers des distributeurs dans les clous

« Certains ne jouent pas le jeu », commente Fabrice, producteur de lait à Denting : « Nous on demande 40 centimes du litre , donc le prix de vente du lait doit être minimum de 75 centimes dans les grandes surfaces », ajoute-t-il. Ces agriculteurs ont fait quelques vérifications le matin même dans les rayons de quelques supermarchés mosellans. Bilan : « À peine un tiers des distributeurs respectent ces prix » selon Fabrice Couturier, Président de la FDSEA en Moselle.

C'est la grande distribution qui fixe le prix qu'elle veut bien nous donner - Fabrice, producteur laitier

« C'est la grande distribution qui fixe le prix qu'elle veut bien nous donner, alors que cela devrait être l'inverse, c'est nous qui devrions définir nos prix de vente », déplore Fabrice, le producteur.

Une délégation d'agriculteurs a été reçue en Préfecture le vendredi matin © Radio France - Natacha Kadur

Une filière en danger

Cette vulnérabilité pèse sur la crise des vocations que travers le milieu paysan selon Germain Bach, Président des Jeunes Agriculteurs en Moselle : « Quand on s'installe, c'est comme un jeune couple qui achète une maison, on s'endette sur 20 ans. Nous avons besoin de perspectives claires et de garanties sur le long terme », réclame-t-il. Pour lui, il s'agit d'un enjeu de souveraineté alimentaire pour le pays : « Demain, ce serait dommage que lors d'une nouvelle crise on se rende compte qu'on ne peut pas remplir nos magasins parce que la nourriture vient d'ailleurs. Un pays fort c'est un pays avec une agriculture forte », explique le jeune exploitant.

La mobilisation a eu lieu alors que se déroulent les dernières négociations de la Politique Agricole Commune (PAC), qui contrôle notamment les prix et les subventions agricoles dans l'UE. © Radio France - Natacha Kadur

Les participants réclament de faire appliquer la loi aux distributeurs récalcitrants, et s'ils ne corrigent rien, de prévoir des pénalités financières.