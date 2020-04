Une collecte de fonds des métiers de bouche de Touraine pour faire des repas aux soignants

Une opération de solidarité menée par les professionnels des métiers de bouche de Touraine. Ils ouvrent une collecte de fonds sur internet pour faire des repas aux soignants, et aider les producteurs locaux.

Les bouchers, charcutiers-traiteurs, boulangers, pâtissiers d'Indre-et-Loire montent une opération de solidarité. Le principe existe déjà en Ile-de-France. Ils invitent les gens à participer à une collecte de fonds sur internet, via une plateforme internet. Les produits sont achetés à des producteurs locaux., qui souffrent en ce moment à cause du confinement. Les repas sont confectionnés par les professionnels et offerts à des soignants.

Pour participer, il faut aller sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. 250 repas sont mis en vente. Il est possible d'acheter un repas à 8€ mais également par de 2, 7, 10, ou 20 repas.