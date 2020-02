Une conférence pour préparer l'agriculture de Dordogne aux changements climatiques

Coulounieix-Chamiers, France

"Si l'on se base sur les projections des spécialiste du GIEC, (le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), la Dordogne devrait connaître une évolution de température 3° à 5° en moyenne sur le département, ce qui engendrera d'énormes changements de climat". Invité ce mardi 11 février de France Bleu Périgord, Nicolas Fedou, chargé de mission climat à la Chambre d'agriculture de la Dordogne, est venu évoquer le thème de la conférence qu'il animera cet après midi à 14h30 au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers : comment l'agriculture s'adapte aux changements climatiques.

Un changement de paysage

"Ces changements climatiques vont engendrer des problématiques en matière de pluviométrie confirme le spécialiste. Avec des étés plus secs et des printemps plus pluvieux. L'année 2019 pourrait être à ce sujet l'année moyenne à l'horizon 2050 sur le département".

"Il y a des chances pour que le paysage périgourdin change" prévient Nicolas Fedou. Depuis une quinzaine d'années, le paysage agricole a déjà évolué dans le département. Certaines filières, comme le maïs se sont relocalisées en fonction du potentiel de stockage d'eau et d'irrigation. Et puis on voit déjà dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, l'apparition d'expérimentation en amandiers, ou de fruits à coques qui n'étaient pas présents sur le département".

Les agriculteurs ont commencé à s'adapter

Nicolas Fedou assure que les agriculteurs périgourdins, déjà confrontés aux changements de climat, n'ont pas attendu pour s'adapter. "Il y a vraiment un enjeu demain pour la transition énergétique et de travail avec les collectivités pour répondre à tout ce qui est énergies renouvelables, travail sur les nouvelles pratiques ou encore de stockage carbone qui est un enjeu important pour le monde agricole".

Comment l'agriculture s'adapte aux évolutions climatiques ? La conférence se déroule cet après-midi à 14h30 au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers.