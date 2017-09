Une conférence pour replacer le veau au cœur des exploitations mayennaises

Les éleveurs de vaches laitières et de vaches à viande ont rendez-vous ce jeudi 7 septembre à la salle des Ondines à Changé, de 10 h 30 à 13 heures, pour une conférence sur la place du veau dans les exploitations. D'après certains professionnels du secteur, le veau passe au second plan.

Le groupement de défense sanitaire, la coopérative Evolution, Cerfrance, les Groupements techniques vétérinaires et la Chambre d'agriculture de la Mayenne organisent une conférence, "Le veau : l'avenir de votre troupeau", le 7 septembre à Changé. Cet événement aura lieu dans la matinée, de 10 h 30 à 13 heures, à la salle des Ondines.

Les organisateurs comptent sur cette conférence pour sensibiliser à la place du veau dans les exploitations. "Aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements dans toutes les exploitations mais c'est surtout dans l'organisation du travail autour du veau, constate Jean-Luc Frennet, vétérinaire du groupement défense sanitaire de la Mayenne. Par exemple, il y a des cheptels qui ont beaucoup grossi ces dernières années mais les nurseries,n'ont pas aussi bien évolué que le bâtiment des vaches laitières."

L'élevage du veau, étape cruciale dans une exploitation

"Le veau est le parent-pauvre des exploitations aujourd'hui",souligne Marine Landron, conseillère à Evolution, coopérative qui aide les éleveurs sur le renouvellement des troupeaux. Et pourtant, l'élevage du veau est justement l'étape à ne pas louper : "on se rend compte que si vous avez aujourd'hui un bon veau bien constitué, forcément, vous allez avoir demain des vaches allaitantes ou des vaches laitières de qualité dans votre troupeau."

L'objectif de la conférence est donc de rappeler quelques règles aux éleveurs, "mais on ne compte pas jouer à l'élève et au professeur, indique Marine Landron. Le but c'est de redonner des leviers d'actions que parfois les éleveurs oublient, parce qu'au quotidien, ils sont pris par le travail. C'est faire en mesure que les veaux donnent de bonnes vaches par la suite, aient une carrière longue et productive."

Les interventions techniques seront ponctuées de petits sketches et un buffet. Réservations à faire notamment sur le site de la coopérative Evolution.