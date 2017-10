Une cuvée solidaire dans l'Hérault pour pallier au gel du printemps.

Le domaine viticole du château de Sériège dans l'Ouest-Hérault a perdu les trois quarts de sa production au printemps dernier à cause d'une gelée tardive. Son propriétaire appelle à la solidarité avec une "cuvée solidaire".

Barthélémy d'Andoque de Sériège, 39 ans et père de trois enfants est né dans la vigne. Ses ascendants se sont lancés dans l'aventure au 19ème siècle et lui, a repris le domaine en 2003 avec un souci constant : produire de plus en plus des vins de qualité. Mais le 20 avril dernier, tous ses efforts ont été anéantis à cause d'une gelée tardive qui a "tué" les trois-quarts de sa production.

Les frais fixes d'une telle exploitation eux, tombent inexorablement. Alors, pour faire face à une trésorerie en berne, Barthélémy d'Andoque de Sériège imagine une "cuvée solidaire". Une cuvée d'exception rendue possible grâce à une récolte sur les coteaux épargnés par la gelée tardive. L'occasion aussi de monter en gamme.

Au 19ème siècle, on disait : pour être bien, il faut avoir une récolte en cave, une récolte sur vigne et une récolte à la banque...nous, on en est loin!

Les clients paient leur vin aujourd'hui et le recevront dans un an

Le domaine de Sériège abrite un château qui permet à Barthélémy d'Andoque de Sériège de diversifier son activité en louant ce lieu prestigieux pour des mariages.

Le château de Sériège. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Des entreprises ont montré leur solidarité auprès de ce viticulteur en difficulté en offrant des barriques, des bouchons ou des étiquettes. Si vous aussi, souhaitez participer à cette cuvée solidaire appelée la cuvée des cavaliers (90€ les 6 bouteilles) , un site internet est à disposition : https://www.seriege.fr/cuvee\-solidarite\-les\-cavaliers\-2017/