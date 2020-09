"Une décision très difficile à prendre" : à Châlons, Jean Castex revient sur l'annulation de la foire agricole

Lors de sa visite à Châlons-en-Champagne (Marne), Jean Castex a rencontré des professionnels du monde agricole, orphelins de la 74ème édition de la foire de Châlons. La deuxième plus grosse foire agricole de France a été annulée à cause du Covid-19.

Lors de sa visite dans la ville préfecture, le premier ministre a eu une pensée pour les exposants et organisateurs de la foire

C'est un hasard, ou pas, du calendrier. Ce vendredi 4 septembre aurait dû être inaugurée la foire agricole de Châlons-en-Champagne, deuxième plus gros événement du genre en France, derrière Paris. La 74ème édition, habituel carrefour politique de la rentrée, aurait d'ailleurs pu accueillir le Premier ministre Jean Castex dans ses allées, c'était sans compter sur l'annulation de la foire le 18 août dernier pour des raisons sanitaires. En visite à Châlons, le chef du gouvernement est revenu sur cette annulation de dernière minute.

"Je connais l'impact de cet événement"

Avec 250 000 visiteurs l'an passé, la foire agricole de Châlons-en-Champagne dynamise chaque rentrée à Châlons : c'est un véritable coup de boost aux exposants mais aussi aux commerçants voisins. "Ça a été une décision très difficile à prendre. Je connais l'impact de cet événement et ce sont les circonstances, notamment la dégradation de plusieurs indicateurs - liés au Covid-19 - qui a été observée à partir du mois d'août qui a conduit à cette décision", justifie le Premier ministre.

Jean Castex a rencontré en début de matinée des professionnels du monde agricole, local et régional, orphelins de cette 74ème édition de la deuxième plus grosse foire agricole de France. "Je suis venu pour leur dire que l'État est là pour les aider, qu'il ne laissera pas tomber ni la Marne, ni la région Grand Est", assure le chef du gouvernement.

Rendez-vous en 2021

Le Premier ministre a tenu à rappeler le caractère "exceptionnel" de cette annulation. "Je suis certain que l'année prochaine il y aura une très belle foire, j'espère d'ailleurs pouvoir y venir, si on m'y invite", conclut, avec le sourire, Jean Castex.