Une délégation normande ambitieuse se prépare à rejoindre le Salon de l'Agriculture

Fidèle à ses valeurs agricoles, la Région Normandie reprend à la fin du mois ses quartiers au Parc des Expositions de la porte de Versailles. Ce sera du samedi 25 février au dimanche 5 mars pour une nouvelle édition du Salon International de l’Agriculture. Ce lundi 13 février, la Chambre d'Agriculture de la Région Normandie présentait ce que nous allons pouvoir retrouver à l'intérieur du Pavillon Normand, inauguré le 27 février à 13 h 30, avec le Président de la Région Normandie, Hervé Morin, ainsi que les cinq présidents des conseils départementaux.

Pour la 6e année consécutive, les départements normands et les chambres d’agriculture, régionales et départementales seront réunies sous la même bannière. 118 producteurs normands vont se relayer pendant 9 jours pour mettre en valeur les produits de chez nous.

La Normandie au Salon de l'Agriculture en chiffres

118 producteurs normands (23 de l'Orne, 27 de la Manche, 13 du Calvados, 26 de l'Eure, 29 de la Seine-Maritime)

Le Pavillon Normand, un espace de 487m² au cœur du Salon

49 producteurs labellisés "Bienvenue à la Ferme" et 12 labellisés "Saveurs de Normandie"

Coût direct : 800.000 euros dont 280.000 de la Région Normandie

26 chefs se relaieront pour des démonstrations culinaires pour réaliser 75 recettes avec des produits régionaux

4 Bars : Cidres, Soupes, Bières, Coquillages

139 producteurs vont concourir pour le prestigieux "concours général agricole"

Le programme complet pour la Normandie sera à découvrir dans quelques jours sur les différents sites de vos départements (animations, espaces culinaires, produits présentés...)

Alerter et sensibiliser sur la réalité du métier

Outre la promotion de nos produits régionaux, le Salon de l'Agriculture est également un moyen de montrer comment le métier évolue et les enjeux de demain, en termes de souveraineté alimentaire, du prix du blé, revenu au même prix que dans les années 60 avec la guerre en Ukraine.

Autre axe abordé, celui de la pyramide des âges dans le monde agricole et une retraite qui s'approche vitesse grand V pour de nombreux agriculteurs, détaille Sébastien Windsor, président de la chambre d'agriculture de Normandie.

"Le Salon de l'Agriculture, c'est un endroit incroyable pour communiquer sur la réalité de nos métiers et donc sensibiliser des jeunes à venir vers ces métiers ou des moins jeunes. Parce qu'on sait qu'avec une pyramide des âges où on a 55 % des agriculteurs, en Normandie, dans les sept ans à venir, qui seront en âge de prendre leur retraite, même si certains accepteront de continuer quelques années. Il faut trouver un nombre important de futurs agriculteurs. Certains viendront des exploitations, d'autres seront des enfants d'agriculteurs, mais on sait qu'on devra aller en chercher à l'extérieur. C'est une opportunité de montrer aussi les challenges relevés autour de la lutte contre le changement climatique, autour du soin aux animaux, du bien-être animal et de la qualité des produits".