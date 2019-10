Les activités forestières autorisées à nouveau en zone blanche dans les Ardennes

Ardennes, France

La préfecture des Ardennes indique, dans un communiqué, la mise en place d'une dérogation préfectorale permettant aux particuliers de reprendre leurs activités forestières en zone blanche. Crée au début de l'année, celle-ci a pour but de limiter la propagation de la peste porcine africaine qui touche le nord-est du département et la frontière belge, via 130 kilomètres de clôtures.

Une dérogation attendue

S'il existait déjà un arrêté préfectoral autorisant les professionnels, notamment les chasseurs, à travailler sur les lignes de tir, c'est la première fois depuis 18 mois que les activités en forêt sont autorisées aux particuliers. La dérogation concerne quatre types de travaux : "l'entretien mécanisé des lignes de tir par les chausseurs, les travaux forestiers manuels, les travaux forestiers mécanisés et les travaux forestiers de bois de chauffage à destination domestique", précise la préfecture dans son communiqué. "Cette dérogation va permettre de relancer ces travaux avec des précautions à respecter. On doit faire un certain nombre d'opérations de nettoyage des matériels qui rentrent sur la zone afin d'éviter une éventuelle propagation de l'épidémie", précise Patrice Bonhomme, président de l'Union Forestière du Grand Est