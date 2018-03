Périgneux, France

On savait que le loup avait tué un mouton fin février à Saint Pierre de Boeuf. Et bien dans la même période, un chevreuil a été retrouvé mort 50 km plus loin à Périgneux à coté de Saint-Bonnet-le-Château. Là encore la présence du loup est avérée.

Enfin, une brebis a été attaquée à Malleval dans le Pilat. Cette fois, l’événement est en cours d'expertise. Les résultats ne sont pas encore connus.

Pour le Préfet de la Loire Évence Richard en tout cas il ne faut pas céder à la panique "Il n'y a pas de raison de s'alarmer, la semaine dernière, certains me disaient qu'ils ne voulaient plus se promener sur les chemins du Pilat. Le loup ne s'attaque pas à l'homme."

Mais le Préfet a conscience de l'inquiétude chez les éleveurs. Inquiétude relayée par la Présidente de la FNSEA Christiane Lambert "l'arrivée du loup dans un département c'est très préoccupant pour les éleveurs. J'étais dans la Drôme vendredi. Les éleveurs sont à cran, très inquiets. Et on ne comprend pas qu’aujourd’hui le loup soit préféré au pastoralisme. Et nous on milite pour qu'à chaque fois qu'il y a une attaque on puisse tuer le loup. Pour le repousser et préserver les troupeaux".

Le comité loup se réunira dans la Loire pour la première fois le 26 mars prochain.