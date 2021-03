Une dizaine d’agriculteurs bloque la centrale d’achat Scalandes pendant une heure à Mont-de-Marsan

Les agriculteurs poursuivent leur mobilisation pour réclamer le respect de la loi Egalim, censée garantir un prix juste aux producteurs face aux centrales d’achat et à la grande distribution. Une action coup de poing a eu lieu ce mercredi 3 mars à Mont-de-Marsan.

Une dizaine de tracteurs ont bloqué, dans la soirée de ce mercredi 3 mars, les accès à la Scalandes, la centrale d’achat des magasins Leclerc des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne et du Gers. Les agriculteurs ont déversé des remorques remplies de pneus, de bâches et de branches devant les entrées de la Scalandes entre 22h et 23h30. C’est à ce moment-là que les différentes grandes surfaces viennent s’approvisionner.

L’action coup de poing s’est déroulée sans dégâts ni incident. Elle n’a pas été revendiquée par un syndicat agricole même si, eux-aussi, sont mobilisés pour réclamer le respect de la loi Egalim.

Les actions vont continuer

Les négociations annuelles se sont terminées ce lundi 1er mars mais leurs conclusions sont attendues dans une dizaine de jours. « D’ici là, on mènera d’autres actions coups de poing pour continuer à mettre la pression sur les centrales d’achat et la grande distribution » confie l’un des agriculteurs mobilisés, qui souhaite rester anonyme.

Le 16 février dernier, les Jeunes Agriculteurs de Nouvelle Aquitaine ont porté plainte contre les grandes surfaces et les distributeurs, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour non respect de la loi Egalim. Quelques jours plus tard, une quarantaine d’agriculteurs landais investissaient plusieurs grandes surfaces du département pour réclamer une juste rémunération de leurs produits.