Une dizaine de militants antispécistes placés en garde à vue dans plusieurs villes de France

Plus d'une dizaine de militants animalistes et antispécistes ont été interpellés et plusieurs placés en garde à vue rapporte franceinfo ce mardi. Selon l'association "Boucherie Abolition", les arrestations ont eu lieu en Île-de-France, à Tours, Nice, et Toulouse.

L'association "Boucherie Abolition" dénonce l'arrestation de plusieurs de ses membres et responsables en Île-de-France, à Tours, Nice, et Toulouse ce mardi. Plus d'une dizaine de militants animalistes et antispécistes ont été interpellés et plusieurs placés en garde à vue selon les informations de franceinfo.

Ces interpellations sont probablement liées à l'enquête ouverte mi-avril par le parquet d'Evreux (Eure) après que plusieurs militants se sont introduits dans des exploitations agricoles de l'Eure, l'Orne, l'Eure-et-Loire pour "libérer" des poules, des dindes et des truies. Une opération menée à visage découvert, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par les activistes eux-mêmes.

La brigade de recherches de gendarmerie d'Evreux est chargée de l'enquête.