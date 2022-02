Une éleveuse de chèvres angora de Gommegnies au salon de l'agriculture ce samedi

Véronique Guiost va défiler avec d'autres éleveurs de moutons et de chèvres venus avec leurs bêtes et des mannequins portant des ponchos, bonnets ou vestes fabriqués avec la laine ou le mohair des animaux. Rencontre avec une agricultrice tombée sous le charme de ses 37 bêtes à cornes retournées.

Véronique Guiost avec Libellule, Jacinthe et ses autres chèvres Angora dont elle utilise le mohair pour faires pulls, bonnets, etc

Véronique est aux petits soins pour Jonquille, Jacinthe, Libellule, et ses autres chèvres aux boucles blanches et aux cornes retournées. Des ruminantes beaucoup plus fournies en laine que les moutons, avec du mohair jusque sur le bout des pattes ou derrière les oreilles, ce qui complique un peu la tonte pour l'agricultrice qui ne peigne pas ses chevelues avant le jour J

Elles sont très très bouclées et quand vous passez la brosse ou un peigne, ça pleure comme un bébé, et moi je peux pas (rires)

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Des huiles essentielles et des fleurs de bach pour soigner son troupeau

Pour soigner ses locataires venues des Pyrénées, Véronique mise aussi sur la douceur, avec des huiles essentielles pour booster leur immunité, lutter contre les parasites, mais aussi les fleurs de bach pour les déstresser avant la tonte.

L'ancienne assistante commerciale et comptable a repris l'exploitation familiale il y a deux ans, mais elle a remplacé les vaches laitières de ses parents par un tout petit cheptel de vaches galloway réputées pour leur viande et donc un troupeau de chèvres angora, des petits formats plus faciles à manipuler et "très attachante" selon la fille d'agriculteur

C'est très espiègle, c'est joueur, c'est un animal qui est très intelligent qui nous reconnait, qui sait ouvrir les portes ! Ils viennent aussi nous tamponner un peu avec les cornes pour dire c'est l'heure de mon câlin. Ils aiment bien descendre les fermetures éclair, les remonter, enlever les scractchs, manger les lacets, c'est un animal très très attachant

Du mohair utilisé pour faire des bonnets, chaussettes et même charentaises

C'est aussi un animal recouvert d'une laine très précieuse, le mohair qui peut être exploité toute la vie de la chèvre contrairement au mouton. Si le mohair des bébés est le plus doux et peut être utilisé pour des bonnets et autres, celui d'une vieille chèvre fait de très bonnes charentaises assure Véronique Guiost.

La laine des chèvres angora est ensuite transformée en pelotes ou produits finis, chaussettes, bonnets, etc © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et pour trier ce mohair, elle passe de "très longues heures " après la tonte qui a lieu deux fois par an, un exercice très laborieux pour enlever à la main les impuretés "de la paille, du foin, des ronces, des épines", mais "c'est aussi un plaisir" pour l'éleveuse d'avoir les mains dans cette laine toute douce et bien chaude à tel point qu'elle en oublie parfois l'heure.

Une fois trié le mohair part à Castres où il est transformé en poncho, bonnets, et autres chaussettes qui seront ensuite vendus sur les marchés de l'Avesnois et bientôt dans sa boutique à la ferme de Gommegnies.

En attendant elle sera ce samedi au salon de l'agriculture pour le défilé des éleveurs, de leurs bêtes et de leurs production de 15h30 à 17h sur le stand Ovin Caprins du salon.