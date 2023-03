Une éleveuse de Dordogne veut sauver une race de poule de l'extinction

Et si une éleveuse périgourdine sauvait une race de poule charentaise ? À Saint-Jory-de-Chalais près de Thiviers en Périgord Vert, Aurore Frugier-Mayno s'est lancée depuis l'été 2022 dans l'élevage de poulets Barbezieux, une race qui était sur le point de disparaître.

ⓘ Publicité

loading

Un défi lancé par le cuisinier de la présidence de l'assemblée nationale

L'idée lui a été soufflée par le chef cuisinier de la présidence de l'Assemblée Nationale à qui l'éleveuse périgourdine fournit - comme à l'Élysée d'ailleurs - poulets de chair et pintades. "Thierry Delalande m'a expliqué que si je trouvais une race endémique, je pourrais mettre en valeur mon élevage et proposer d'autres volailles que celles que l'on trouve habituellement" explique l'éleveuse.

Mais pourquoi alors avoir choisi une race charentaise ? "Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de race endémique en Dordogne !", répond dans un éclat de rire Aurore Frugier-Mayno. "Honnêtement, je ne serais pas aller chercher en Charente parce que je suis assez chauvine et que j'aime mon territoire, j'aime ma Dordogne. Mais cela ne pose aucun problème, pourvu que cela mette en lumière notre réalité en général".

loading

La Barbezieux, une poule séduisante

Et c'est donc sur la poule de race Barbezieux que la jeune éleveuse a jeté son dévolu. Une race qui avait été relancée avec succès depuis 1997 en Charente par l'ASPOULBA, Association pour la sauvegarde de la poule de Barbezieux. "Il s'est vendu jusqu'à 15.000 volailles par an dans toute la France", raconte Aurore Frugier-Mayno, "mais les cinq derniers éleveurs ont arrêté les uns après les autres, en partant à la retraite ou à cause de la grippe aviaire". Il ne reste aujourd'hui à sa connaissance que des éleveurs amateurs.

La poule de Barbezieux a pourtant des atouts à mettre en avant, à commencer par ses qualités gustatives qui en font un produit haut de gamme. "C'est une race qui a un goût de gibier, décrit l'éleveuse, avec une viande qui est blanche, fine et délicate, fortement appréciée en chapons. Venant de Charente, c'est une race qui aime bien le Cognac. Elle peut être rôtie, mais qui tend plutôt à être vraiment cuisinée par des mains, délicates et raffinées. C'est pour cela que je suis à la recherche de tables gastronomiques et renommées pour la mettre en valeur".

À la recherche d'autres éleveurs intéressés

Mais comme la poule de Barbezieux a besoin de 200 jours d'élevage pour être au mieux de ses qualités, il faut des tables qui puissent se le payer, sachant que le kilo devrait se commercialiser entre 20 et 30 euros. Aurore Frugier-Mayno, qui possède aujourd'hui une cinquantaine de poulets Barbezieux, espère que la demande incitera d'autres éleveurs à la rejoindre, ce qui permettrait de sauver de la disparition l'une des plus anciennes races de poule de France.