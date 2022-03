Une éleveuse mayennaise jury dans l'émission Top chef, le chef des chefs sur M6

L'éleveuse de Juvigné, en Mayenne, Magalie Pouriel, est jury dans l'émission Top chef : le chef des chefs sur M6 ce mercredi et propose aux anciens candidats de la célèbre émission de cuisine de revisiter une recette de veau Bretanin. Une Mayennaise fière et ravie de participer à cette émission.

Il faudra être derrière votre télévision ce mercredi soir pour voir un peu de Mayenne. Juste après Top Chef, l'émission de deuxième partie de soirée "Top Chef : le chef des chefs" propose un duel entre deux anciens candidats de la célèbre émission de cuisine d'M6 autour d'un produit du territoire. Ce mercredi soir, le veau est à l'honneur et c'est celui de Magalie Pouriel. Cette éleveuse à Juvigné, dans l'est de la Mayenne, à la frontière avec l'Ille-et-Vilaine, a été choisie pour présenter ce produit. Imaginez le casting autour d'elle : le critique culinaire François-Régis Gaudry et le présentateur Stéphane Rotenberg. C'était une opportunité incroyable pour elle.

"Très intimidant"

Alors quand la production l'a contactée, Magalie Pouriel ne s'attendait pas du tout à participer à une telle émission. "C'est impressionnant j'étais très intimidée", raconte-t-elle au micro de France Bleu Mayenne, "quand vous êtes aux côtés de Stéphane Rotenberg et François-Régis Gaudry, les caméras, les projecteurs et les deux chefs qui cuisinent devant vous une noix de veau Bretanin, c'est très intimidant". Bretanin est cette association qui rassemble 40 éleveurs de veaux du Grand Ouest, ils sont seulement quatre en Mayenne et c'est donc elle qui a été choisie pour représenter la marque à l'émission. "C'est magique, c'est tout un ensemble", sourit-elle, "de voir les chefs cuisiner, d'être sur un plateau télé et quand vous êtes au milieu de tout ça, vous vous dites pourquoi moi, qu'est-ce que je fais là?"

Magalie et son mari Eric devant leur exploitation de Juvigné. - Magalie Pouriel

Une fierté de représenter la filière

C'est aussi une fierté pour cette éleveuse qui a pu représenter sa filière à l'émission, "parce qu'au-delà de l'expérience personnelle qui était magique et magnifique, c'est aussi de donner un coup de projecteur à la filière Bretanin et à notre belle agriculture française", ajoute Magalie, "on a du savoir-faire, de très bons produits, il faut les mettre en avant selon moi".

Sans vous spolier la fin, l'éleveuse de Juvigné a trouvé la revisite très bonne. Magalie Pouriel espère que grâce à ce coup de projecteur, d'autres éleveurs viendront grossir les rangs de Bretanin dans les semaines à venir, sachant que l'association représente 190 points de vente sur les Pays-de-la-Loire, la Bretagne et la Normandie et un élevage label Rouge.

Rendez-vous donc ce mercredi soir en deuxième partie de soirée à partir de 23h sur la chaîne M6.