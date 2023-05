Une "embellie" pour les agriculteurs bretons

C'est une "embellie" que vit l'agriculture bretonne depuis un an, selon le Finistérien André Sergent, le président de la Chambre régionale d'agriculture. Si les prix payés sont beaucoup plus intéressants, les producteurs doivent faire également avec la forte hausse des charges et le changement de climat.

France Bleu Breizh Izel : La situation est compliqué avec la hausse des charges, l'inflation, mais il y a quand même en ce moment une embellie pour les agriculteurs, en ce qui concerne le prix payé : +21% pour le lait, +80% pour les œufs en 2021 !

André Sergent : Nous sommes dans un contexte complètement inédit avec des des prix plus rémunérateurs en ce moment, des prix dans les différentes filières qui ont fortement augmenté. En parallèle, on a évidemment nos charges qui ont augmenté. On peut dire on vit quand même une embellie et on avait besoin. Par contre la souveraineté alimentaire est en train de dériver, ça nous inquiète énormément. On importe de plus en plus de denrées alimentaires, on n'a plus suffisamment de production dans notre pays.

Mais s'il y a une embellie, ça veut dire que vous êtes mieux rémunérés, ça peut faire s'installer des jeunes ?

Cette embellie est récente. Ça ne fait même pas un an qu'on a des prix plus rémunérateurs. Pour assurer le renouvellement des générations, il faudra que cette embellie se poursuive. Mais là aussi, on a des sujets d'inquiétude, avec notamment actuellement l'inflation. On voit bien que sur les denrées alimentaires, une augmentation des prix et donc aujourd'hui on parle aussi d'une renégociation des denrées agricoles. (NB : +31% en 3 ans sur l'alimentation des porcs, +32% pour l'alimentation des poules pondeuses)

La renégociation avec l'industrie et avec les grandes surfaces ?

Complètement. Aujourd'hui, on sait bien que ça passe beaucoup par les grandes surfaces, évidemment. Maintenant, on nous avait prôné la logique en agriculture de la montée en gamme et on s'aperçoit qu'au travers de ce que consomment les Français, ce sont les marques distributeurs qui se développent énormément. Ca nous interpelle.

Vous évoquez une descente en gamme, avec le bio qui périclite ?

Le bio a connu sur la dernière décennie une croissance à deux chiffres tous les ans. On installé de plus en plus de jeunes dans cette direction et on s'aperçoit brutalement d'un retournement de situation qui rend la situation de la production bio très compliquée. On parle d'un plan de sauvetage nécessaire pour maintenir la production bio. Ce sont des choses qui évoluent très rapidement mais à la production agricole, on n'a pas cette capacité à se retourner du jour au lendemain.

Selon vos chiffres, la chaleur et la sécheresse ont fait baisser les productions : de -40 à -50 % pour les haricots bretons, et les artichauts de faible calibre ont été refusés par les distributeurs.

Quand on parle de la sécheresse et du sujet de l'eau, la Bretagne est la région française sans doute la moins impactée. Mais le sujet de l'eau est quand même un sujet essentiel pour l'agriculture et notamment dans certaines productions telles que les légumes. On doit se poser les bonnes questions sur l'avenir. Parce qu'en Bretagne aussi, à certains moments de l'année, on a aussi un besoin en eau. Et si on ne peut pas répondre à ce besoin il y a des productions qui vont disparaître. Si les agriculteurs n'ont pas la capacité de pouvoir utiliser l'eau par pompage (en plus de la pluie naturelle), il vont devoir changer soit de production ou soit changer carrément leur façon de produire. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des industries de l'agroalimentaire qui demandent certains légumes qui s'arrêtent en production. On ne les retrouve plus et c'est ça qui nous inquiète.

Selon vos chiffres, il y a 3.000 emplois vacants dans l'agroalimentaire.

On a ce problème de main d'œuvre dans le secteur de l'agriculture, de la production. On essaye de s'adapter à ce contexte avec les nouvelles technologies dans la production avec la robotisation. Malgré cela, notamment dans certains secteurs comme l'élevage, on ne peut pas faire sans la main d'œuvre.

