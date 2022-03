Une entreprise se lance pour défi de refaire pousser des cornichons dans la Marne

En France, 80% des cornichons consommés sont produits en Inde et au Sri Lanka, le reste provient quasiment intégralement d'Europe de l'Est.

Les habitants de Reims ont beau avoir pour surnom "les Cornichons", depuis les années 2000, il n'y a quasiment aucun exploitant qui produit ce légume dans le département de la Marne. Même au niveau national, la production est extrêmement marginale : 80% des cornichons consommés dans notre pays viennent d'Inde et du Sri Lanka, le reste a poussé en Europe de l'Est.

Mais depuis 2016, les choses semblent changer, sous l'impulsion de l'entreprise Reitzel, spécialiste de la conserve. Elle produit des bocaux de cornichons sous trois marques (Jardin d'Orante pour les grandes surfaces, Bravo Hugo pour les magasins bios et et Hugo Reitzel pour les restaurateurs), ainsi que pour des marques distributeurs. Accompagnés par cet industriel, 24 exploitants français ont franchi le pas et cultivent désormais la plante dans les Pays de la Loire et en Centre Val de Loire. Désormais, Reitzel essaie de convaincre des agriculteurs de la Marne de suivre ce chemin.

Produire des cornichons pour se diversifier

Cela passe notamment par des réunions de présentation avec des producteurs, comme ce mardi à Châlons-en-Champagne. L'occasion pour beaucoup de découvrir une culture qu'ils ne connaissent quasiment pas. C'est le cas d'Etienne et Tiphaine Guillaume, un couple de maraîchers à Auménancourt, au nord de Reims : "on ne connait ni les rendements, ni la rentabilité. Pour le moment, c'est une étude."

Bénédicte Gravel quant à elle produit des céréales et des betteraves sur 130 hectares. Elle cherche une autre source de revenu pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier : "je veux quelque chose qui dégage plus de revenu. Je regarde aussi les petits fruits, les framboises, les groseilles. A voir ce qui sera le plus rentable et ce que je pourrai faire."

Un besoin important en main d'œuvre

Petit bémol, Bénédicte travaille seule. Incompatible avec le cornichon qui demande 12 à 15 personnes par hectare pour la cueillette, en juillet et en août. Car c'est toute la difficulté de ce légume : avec un prix d'achat aux producteurs moyen de 3,75€ du kilogramme (30% de plus en bio), et un besoin important en main d'œuvre, il faut calculer finement pour réussir à dégager des bénéfices importants. Mais cela n'effraie pas vraiment Olivier Rollin, qui a bien envie de tenter l'expérience : "je suis horticulteur et maraicher. Quand on nous propose des choses, il faut essayer. L'avantage c'est de se diversifier, d'avoir une culture sous contrat, c'est à dire que Reitzel achèterait toute ma production."

Les cornichons français ont leur place face à la concurrence étrangère

Mis à part les besoins en main d'œuvre, les cornichons sont peu contraignants. La plante s'adapte à tous les sols, et le besoin en investissement est faible. Et une production française à toute sa place face à la concurrence étrangère, selon Léopoldine Mathieu de la société Reitzel : "des cornichons français, c'est forcément plus cher à produire et c'est normal. Mais en Inde aussi on a des contraintes : le coût du transport explose, les terres s'appauvrissent, la main d'œuvre là bas ce n'est plus aussi simple. Donc en France aussi on a des atouts."

Une trentaine d'agriculteurs de la Marne et de départements voisins sont venus assister à la présentation de l'entreprise Reitzel, autour de la filière du cornichon. © Radio France - Cyrille Ardaud

Mais avant d'accompagner des agriculteurs marnais dans la production de cornichons, Reitzel attendra d'avoir au moins trois ou quatre volontaires, dans le but de faire des économies sur le coût du transport des légumes vers l'usine de transformation, située dans le centre de la France.