Une éolienne pour lutter contre le gel sur les arbres fruitiers

Le gel, c'est l'une des plus grandes craintes de Pierre Lecerf pour sa production de fruits (poires, pommes, cerises et prunes) : "Il y a 4 ans, _le gel avait ruiné toute la production_, il ne restait plus que 5% donc 5% du chiffre d'affaires.", raconte le gérant du "Verger de Beaudignies". Alors il a pris les choses en main, en installant une éolienne mobile en plein milieu de son verger lors des périodes de gel.

La floraison de ces arbres commencera dans quelques semaines © Radio France - Florent Vautier

Il ne s'agit pas d'une grande éolienne comme celle que l'on voit habituellement dans les champs. Mais d'une plus petite, avec une sorte de bras telescopique. Et qui ne s'active que la nuit, lorsque les températures descendent. "L'allumage est automatique quand la température descend en dessous d'un degré", détaille Pierre Lecerf. Une fois activée, l'éolienne va empêcher le gel de se fixer aux arbres fruitiers : "L'éolienne aspire l'air à 10-12 mètres au dessus du sol et le re-ventile un peu plus chaud en hauteur, au dessus des arbres, en tournant sur elle même. La turbine arrive à protéger un rayon de 100-150 mètres. Ça ne réchauffe pas le verger, mais ça crée un courant d'air qui empêche le gel de s'installer."

Une solution efficace pour Pierre Lecerf, mais qui a un coût : 30 000 euros. Heureusement, des aides de la région permettent de diminuer la facture. Ils sont encore peu à avoir opter pour l'éolienne anti-gel dans les Hauts-de-France. Mais cela permet à Pierre Lecerf de voir venir sereinement la floraison de ses arbres fruitiers, prévue dans quelques semaines. La récolte elle, commencera avant l'été.