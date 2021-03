Une exploitation agricole mayennaise vous propose d'être le parrain ou la marraine de brebis

Et si vous deveniez le parrain ou la marraine d'une brebis ? C'est la proposition tout à fait sérieuse de l'exploitation agricole Villette en Direct à Gennes-Longuefuye dans le sud de la Mayenne. Ses gérants, Julien et Charlène, veulent faire venir un nouveau troupeau de brebis RAVA, une race dite dé-saisonnée, pour pouvoir vendre toute l'année et non uniquement de mai à décembre, comme c'est le cas actuellement. Ils ont pour le moment 180 brebis de race Rouge de l'Ouest et de race Vendéenne. "L'objectif de cette nouvelle race c'est de pouvoir compenser le premier trimestre de l'année" et donc de proposer en vente directe de l'agneau pendant les fêtes de fin d'année et à Pâques.

On a eu un coup de cœur pour cette race-là et pour ces brebis qu'on trouve très jolies.

Pour pouvoir financer l'arrivée de 120 bêtes, ils font appel à la solidarité des Mayennais et Mayennaises, en lançant il y a deux semaines une cagnotte participative. En donnant une contribution financière, vous pourrez devenir un proche parent d'une brebis. "Pour 160 euros, vous avez la possibilité de lui trouver son petit nom, de recevoir des merguez et paquets de tranches de gigot ou d'épaules d'agneaux et la possibilité de passer une journée sur l'exploitation", précise Charlène Lechat. La campagne de parrainage se terminera le 2 avril.

C'est aussi un moyen de faire découvrir notre exploitation et de partager des moments.

"Nous sommes en lien avec l'UPRA des Races Ovines du Massif auprès duquel nous avons préréservé des agnelles RAVA que nous irons chercher par petits lots dans le centre de la France dès qu'elles auront l'âge de pouvoir nous rejoindre et dès lors que nous aurons le financement nécessaire", expliquent les gérants de Villette en Direct, dans un communiqué de presse.

Ils espèrent ainsi d'abord collecter 12.000 euros pour acheter 60 agnelles dès ce printemps. Pour atteindre leur objectif final de 120 brebis sur 2021 et 2021, ils auraient besoin de 24.000 euros. "Si la collecte dépasse le troisième objectif, les fonds récoltés nous aideront à financer des équipements liés à la vente directe et peut-être même une partie de nos futurs poulaillers", ajoutent-ils.