Une exploitation de Sainte-Mère-Église vend ses 6 000 poules pour leur éviter l'abattoir

Pourquoi ne pas sauver une ou deux poules pondeuse ? Séverine porte un grand carton. À l'intérieur les deux nouveaux membres de sa petite famille. "On a déjà choisi les prénoms. Ce sera Roussette, Plume et Biscotte", sourit sa fille Cassis juste à côté. Comme elles, près de 70 acheteurs ont fait le déplacement dimanche matin au GAEC du Vivage à Sainte-Mère-Église pour récupérer des poules. Afin d'éviter d'en envoyer 6 000 à l'abattoir, les trois associés mettent en vente leurs volailles jusqu'à vendredi prochain. La plupart des nouveaux propriétaires en ont réservé une ou deux pour leur jardin.

Ces poules peuvent encore pondre deux ou trois ans

"Dans le cadre de mon cahier des charges Label rouge, je n'ai pas le droit de les garder plus de 76 semaines, explique Thierry Ourry, l'un des agriculteurs. Normalement le contrat que j'ai avec la société avec qui je travaille comprend qu'elle les récupère pour les mettre à l'abattoir. Nous on ne veut pas. Cela fait deux ans qu'on a mis le bâtiment en route. On trouve ça aberrant car ce sont des poules qui peuvent pondre encore deux ou trois ans, voilà pourquoi on fait appel aux particuliers pour les sauver."

Les exploitants ont posté une annonce sur le site internet Leboncoin et se sont rapprochés de l'association "Poules pour tous", afin d'écouler les 6 000 volailles.

Thierry Ourry et ses associés parlent de "convictions" pour justifier leur choix. C'est la deuxième année consécutive qu'ils mettent en place cette opération. "Nous sommes des éleveurs, on aime nos animaux. On a aussi des bovins par exemple, on ne mange ceux qui viennent de chez nous. On est attachés à eux. Moi le premier, je ne sais pas tuer une poule." Le 30 novembre, les trois associés recevront un nouveau lot de volailles dans leur bâtiment. Ils espèrent écouler leurs poules actuelles d'ici vendredi prochain.

Nicolas et sa tante Aline on récupéré deus poules hier à Sainte-Mère-Église. © Radio France - Raphaël Aubry

2 000 poules sont encore à vendre. Si vous êtes intéressés, elles sont proposées à 5 euros l'unité, 20 euros les cinq et 40 euros les dix. Il est possible de réserver ses nouveaux compagnons directement auprès de l'exploitation, mais aussi sur le site internet poulespourtous.com. De nouvelles distributions sont prévues cette semaine. Contact : 06 19 99 78 70