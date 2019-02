Une femme à la tête de la Chambre d'agriculture du Gard

Gard, France

Magali Lacombe ne découvre pas la Chambre d'agriculture puisqu'elle en était vice-présidente depuis 6 ans aux côtés de Dominique Granier. Le 22 février, c'est donc elle qui devrait lui succéder pour présider aux destinées des quelques 4900 agriculteurs du Gard. Une femme, éleveuse de taureaux à Saint Laurent d'Aigouze dans un département essentiellement viticole. ( 1/3 des surfaces agricoles). Magali Lacombe assume. Elle portera les revendications de toutes les filières. Sa priorité : lutter contre l' "agri bashing".

"Je me suis engagée dès le début à faire une commission communication pour expliquer ce que sont les agriculteurs, ce qu'est notre métier. Surtout pour expliquer le bien qu'il apporte aux gens, à la société. "

Le Gard numéro 1 dans de nombreux domaines

Magali Lacombe estime qu'elle a de nombreux atouts dans son jeu. Le Gard est en effet le 2e département bio de France, le 1er pour le réseau Bienvenue à la ferme avec 200 adhérents. " La viticulture y est performante, on a l'AOP taureau de Camargue, l'agneau, l'oignon doux des Cévennes, ... On ne peut se vendre à l'extérieur que si on est bon chez soi ! "

Les enjeux pour les années à venir sont importants : la gestion du foncier, de l'eau, l'installation des nouveaux agriculteurs, la lutte contre les inondations,... La future présidente de la Chambre a du pain sur la planche. "C'est une question d'organisation, d'énergie, je suis une femme engagée. Ca prend beaucoup de temps mais c'est surtout une histoire de passion."

Des vaches et des taureaux

De l'organisation, il lui en faudra. Magali Lacombe élève avec son compagnon 200 taureaux de Camargue, pour la course Camarguaise et pour la viande. Une viande bio, labellisée AOP taureau de Camargue. Elle élève également une centaine de vaches Angus en bio également.