Une ferme creusoise de Saint-Moreil ne jure que par les semences paysannes

Saint-Moreil, France

Utiliser des graines de génération en génération et faire appel au bon sens paysan: ce sont les objectifs de la ferme bio Aux ânes et caetera, sur la commune de Saint-Moreil dans le sud-est de la Creuse. La visite de la ferme commence avec une culture 100% limousine. "Ici, nous sommes devant des haricots coco jaune du Limousin, montre le guide, Adrien Denis, paysan maraîcher et producteur de semences, installé depuis 3 ans en Creuse. Ce haricot coco jaune, c'est une variété locale retrouvée en Haute-Vienne. Il a été récupéré chez un vieux monsieur, et il racontait qu'il l'a toujours vu cultivé dans sa famille. On n'arrive même pas à remonter le temps jusqu'à l'apparition de cette variété en Limousin."

Le haricot coco jaune du Limousin, une des six variétés de semences paysannes retrouvées dans la région © Radio France - Sarah Vildeuil

L'autonomie des paysans

Adrien Denis et sa compagne cultivent sur 5.000 mètres carrés des courges, des tomates ou encore des aubergines: au total une cinquantaine d'espèces d'ici ou d'ailleurs, mais toujours des semences paysannes. "C'est une semence issue du travail des nombreuses générations de paysans, raconte Adrien Denis. On peut les reproduire au champ et les ressemer l'année d'après et on aura des plantes de la variété voulue".

C'est donc tout l'inverse des semences hybrides, modifiées en laboratoire. "On croise des parents consanguins d'une même espèce pour obtenir un hybride, détaille Adrien Denis. Cet hybride va exprimer les meilleures caractéristiques des deux parents. Mais le gros inconvénient c'est que le paysan ne peut pas ressemer les graines après. Dès la première génération, on a une dégénérescence. Si on essaye de les ressemer, les plantes peuvent être chétives, elles ne produiront pas bien et peuvent avoir des maladies."

Adrien Denis sait de quoi il parle: "Dans mon passé j'ai travaillé justement en laboratoire, sur tout ce qui est hybride, sur la création d' OGM (organismes génétiquement modifiés). En faisant tous ces travaux, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui m'interpelle le plus, le fait qu'on enlève l'autonomie des paysans.

C'est un peu une revanche sur mon passé. Adrien Denis, paysan maraîcher

Adrien Denis, sa compagne Perrine Tabarant et Alexandre Jammot, stagiaire pendant six mois à la ferme Aux Ânes Et Caetera à Saint-Moreil © Radio France - Sarah Vildeuil

Des graines plus résistantes face à la sécheresse

De génération en génération, les semences paysannes s'adaptent à leur milieu et même à la sécheresse. La ferme vit cette année sa troisième sécheresse consécutive. "Cela fait plusieurs années qu'on cultive le haricot coco jaune du Limousin, explique Perrine Tabarant. Clairement on voit qu'il se remet plus facilement des très grandes chaleurs, du manque d'eau. C'est agréable à voir."

Si vous aussi vous voulez cultiver des semences paysannes de chez nous, vous pouvez commencer par vous rapprocher de l'association Mille et une semences limousines, membre du réseau Semences Paysannes. Vous pouvez retrouver les produits de la ferme Aux ânes et caetera tous les samedis matin sur le marché de Saint-Léonard de Noblat, en Haute-Vienne, non loin de la Creuse.