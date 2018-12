Une ferme pour tous au pied du Mont-Blanc en Haute-Savoie

A Domancy, au pied du Mont-Blanc, l'association "Une ferme pour tous" veut racheter une ferme et ses deux hectares de terre pour permettre à des paysans de développer leur activité, et de nourrir la population locale. Elle a jusqu'à ce vendredi 15 décembre pour déposer une offre de vente.

"La ferme pour tous" est constituée d'un bâtiment d'habitation et de deux hectares de terre cultivables

Domancy, France

Trois cent seize mille euros. C'est le prix de vente de la ferme de Lévigny à Domancy en Haute-Savoie, et c'est la somme que doit réunir l'association "Une ferme pour tous" pour concrétiser son projet d'acquérir et d'exploiter collectivement cet espace agricole composé d'un vaste bâtiment d'habitation et de deux hectares de terre. Pour cela, habitants de la vallée, citoyens, collectivités, entreprises, tous sont en train de mettre la main au porte-monnaie.

Le reportage à Domancy de Marie AMELINE

"J'étais très sceptique au début , mais maintenant j'y crois, et j'imagine mes ruches ici" Vincent, apiculteur

Le projet est né il y a un an, porté notamment par les deux jardiniers, Jérôme et Pascal (à droite et gauche sur la photo) © Radio France - Marie AMELINE

Sur cette ferme de Lévigny, où ils travaillent depuis dix ans, Pascal et Jérôme produisent 25 tonnes de légumes par an. Ils approvisionnent une centaine de familles via les paniers d'une AMAP (association pour le maintien de l'agriculture paysanne), des restaurants scolaires, la Fruitière de Domancy ainsi que quelques épiceries "Zéro déchets" du secteur.

Deux hectares de terre idéalement situés dans la vallée de l'Arve © Radio France - Marie Ameline

Pour continuer et développer cette dynamique locale, il faut que d'ici le 15 décembre, l'association "Une ferme pour tous" puisse présenter une offre d'achat acceptable auprès de la SAFER, la société d'aménagement et d'établissement rural.

Pour réunir l'argent nécessaire à cette l'acquisition, l'association a lancé trois voies de financement: