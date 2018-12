Une ferme pour tous au Pays du Mont-Blanc : encore 90 000 euros à trouver

Domancy, France

C'est peut-être la belle histoire de cette fin d'année, même si on n'en connaîtra l'épilogue qu'au mois de mars.

A Domancy en Haute-Savoie, l'association "une Ferme pour tous au pays du Mont-Blanc" est peut-être en train d'atteindre son objectif: acheter la Ferme de Lépigny et ses deux hectares de terre pour permettre à des paysans d'y développer leur activité en louant à chacun une parcelle pour du maraîchage, un rucher, de l'élevage ou autre travail de la terre.

Impressionnée par la participation citoyenne, la propriétaire de la ferme de Lépigny baisse le prix de vente

Dans un premier temps, la ferme de Lépigny a été mise en vente au prix de trois cent soixante seize mille euros. Au quinze décembre, l'association devait avoir fait une offre de vente. Ce qu'elle a fait grâce aux cent soixante dix mille euros collectés sous forme de dons et d'apports associatifs. Une somme énorme, preuve de l'engagement citoyen généré par ce projet, et qui a incité la propriétaire de la ferme de Lépigny et la SAFER, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à baisser le prix de vente et à reculer l' échéance pour formuler une offre d'achat.

"Pour réunir 90 000 euros d'ici le 6 mars, aux collectivités de s'engager à leur tour"Jérôme TUDURI, maraîcher

Sollicitées ces dernières semaines, la région Auvergne Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie, la commune de Domancy et la communauté de communes Pays du Mont-Blanc ont manifesté leur intérêt pour le projet, mais sans pour l'instant qu'aucun engagement financier ne soit confirmé. C'est sur cet engagement que compte maintenant l'association pour boucler son budget et donner vie à la ferme associative. Le reportage de Marie AMELINE