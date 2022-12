Une ferme urbaine dans Toulouse pour inciter les habitants à manger sainement

Le projet, qui n'était qu'expérimental au départ, s'appelle Edenn pour "espace d'expérimentation et de coopération à la nature urbaine". Située au nord de Toulouse, dans le quartier des Izards - Trois-Cocus, c'est la plus grande ferme urbaine de la ville installée sur un terrain de 8.000 m2 à moins de cent mètres de la rocade.

Sauver les dernières terres maraichères

Edenn a remporté il y a quatre ans un appel à projets lancé par la mairie de Toulouse, propriétaire du terrain. Une dizaine d'associations et de petites sociétés privées sont installées sur ce terrain route de Launaguet ( la serre de la Milpa, les carrés maraîchers de Terreauciel etc.) et travaillent ensemble. Cinquante emplois au total.

" On va même utiliser les délaissés d'autoroute grâce à une convention avec Vinci." — Jean-Baptiste Assouad

Ce projet permet aussi de fortifier La Ferme de Borde Bio , dernière ferme bio de Toulouse intra-muros. "Disons qu'on participe à sacraliser les dernières terres maraichères de Toulouse avec une activité économique qui fait pousser de bons fruits et légumes pour les habitants", explique avec enthousiasme Jean-Baptiste Ortega, autre coordinateur d'Edenn.

L'ensemble du terrain est utilisé, même les abords de la rocade explique Jean-Baptiste Ortega : "Derrière la serre, ce que vous voyez, ce sont des délaissés d'autoroute et nous avons une convention qui noue lie avec Vinci pour pouvoir aussi utiliser ces mètres carrés. Cela représente 1,7 hectares pour proposer un projet complet entre l'agriculture urbaine, le compostage et l'alimentation responsable".

Aider les habitants à mieux manger

L'ambition du projet est double : sauver les dernières terres maraichères de la ville et reconnecter les habitants de ces quartiers à une alimentation saine. "Ici aux Izards on a des problèmes de nutrition, l'alimentation n'est pas priorisée [...] donc on espère changer les choses ici.", explique Jean-Baptiste Assouad un des coordinateurs d'Edenn.

Grâce aux carrés maraichers de Terreauciel, déjà une trentaine de familles consomment des légumes bio pour seulement un euro par jour. L'objectif est d'en attirer encore plus.

Jean-Baptiste Ortega, coordinateur d'Edenn, devant la serre © Radio France - JMM