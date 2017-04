Une ferme valorise les volailles de race ancienne et les cultures de Creuse

Au Montgaudon, sur la commune de Saint-Domet, Lise Amiot-Quennehen et son conjoint Hadrien se sont spécialisés dans l'élevage de poules de race ancienne. Les propriétaires de la ferme veulent aussi préserver des espèces végétales typiques de la Creuse et de ses environs.

Peut-être êtes-vous rassasiez des oeufs et des poules en chocolat... Si vous en cherchez des vrais, il existe une ferme au Montgaudon, sur la commune de Saint-Domet où il y a un élevage de volailles de race ancienne. Il s'agit de poules qu'il y avait dans nos basses-cours parfois depuis cinq siècles. Les propriétaires, Lise et Hadrien tentent aussi de sauvegarder le patrimoine végétale de la région.

Des poules de toute la France

A peine arrivé dans la ferme, le bruit des volailles est omniprésent. Il y a une douzaine de races. Lise, 28 ans, guide la visite. "Ça c'est la Bourbonnaise! Le coq, c'est le plus fier qu'on ait!" Le coq ne tarde pas à faire son plus beau cocorico. "D'ailleurs il le fait entendre ! ", s'amuse Lise. "On a la Limousine bien sûr, qui vient de notre région. Il y a la Faverolle de banlieue parisienne," énumère Lise. "C'était les poules qui existaient dans toutes les fermes, des souches d'origine. Certaines ont 200 ou 300 ans", explique la jeune femme.

La Bourbonnaise - Lise Amiot-Quennehen

La Limousine - Lise Amiot-Quennehen

La Faverolle française - Lise Amiot-Quennehen

Il y en a une dont les premières traces remontent au 14e siècle. C'est la houdan des Yvelines, avec sa huppe sur la tête. Dans le parc à côté, la Marans noir cuivré de Charente-Maritime, pond des oeufs que les gourmands pourraient avoir envie de manger. Ils sont marrons chocolat!

Les oeufs de la Marans © Radio France - Sarah Vildeuil

Préserver les variétés locales

Sur les 6000 mètres carrés utilisés, Hadrien, 30 ans, se consacre au jardinage. Il tente de conserver des variétés locales comme la pomme rainette grise de Creuse. Il y a aussi la patate de Combrailles qu'Hadrien a trouvé grâce au bouche à oreille. Lise et Hadrien produisent ce dont ils ont besoin grâce à la permaculture. Ils ont un objectif: respecter les cycles de la nature.