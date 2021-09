Fête du lait bio : à la découverte de la production de lait en Charente-Maritime

Ce dimanche 12 septembre, c'était la première édition de la fête du lait bio, un évènement breton qui est désormais national. L'idée est de faire découvrir aux consommateurs les coulisses de la production. En Charente-Maritime, la ferme de Candé (Saint-Xandre) a été la première à se lancer dans l'aventure. Elle proposait un fastueux petit-déjeuner et une visite de la ferme.

La ferme de Candé a commencé sa transition vers le bio en 2017. © Radio France - Solène Gardré

"Avec cet évènement, on veut rapprocher consommateurs et producteurs", explique Marion Bretonnière-Le Dû, animatrice du GAB 17 (le groupement des agriculteurs biologiques de Charente-Maritime). "Ca permet de montrer comment fonctionne la filière, alors qu'il y a de plus en plus de gens intéressés pour consommer bio." En France, le GAB estime qu'il y a 12% de consommation bio en plus par rapport à 2020.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Brioche, far breton, gâteau au yaourt... Catherine et Sébastien Babin, les gérants de la ferme de Candé, ont préparé un sacré petit-déjeuner pour attirer les curieux ! Et bien sûr, du lait et des yaourts de leurs vaches. "Le bio change le goût de ces produits", explique Pierrick Neaud, le fromager de la ferme. "C'est grâce à la race de vache élevée : les Jersiaises, qui apportent un lait avec beaucoup de matière grasse et de protéine."

La matinée finit par le nourrissage des vaches, au plus grand plaisir des enfants. © Radio France - Solène Gardré

S'il faudra attendre pour un nouveau petit-déjeuner à la ferme de Candé, en France, la Fête nationale du lait bio continue les week-ends du 29 août au 26 septembre 2021.