Léon, France

Elle a en pleuré. Cette semaine dans sa ferme du Grit à Léon, Christelle Plachot a reçu la médaille du mérite agricole des mains de l'ancienne députée des Landes, Florence Delaunay. Ce n'est qu'une breloque au bout d'un ruban mais après deux crises aviaires, cette gaveuse de canards associée avec son mari Vincent, a été très émue de recevoir sa famille et ses clients pour fêter ça. Ceux qui l'ont toujours soutenue. Entretien.

France Bleu Gascogne : Cette émotion, c’est le contrecoup, la fatigue de deux ans de crise ?

Christelle Plachot : "Oui, cette émotion parce que ça a été très dur et parce qu’un personne seule n’est rien. Toutes les personnes qui sont ici aujourd’hui pour cette petite cérémonie ont participé, nous ont aidé, soutenu, sont toutes bienveillantes, donc ça fait vraiment plaisir de les voir ici."

Qu’est-ce qui a été le plus dur pendant ces deux années ?

"De ne pas avoir de canards, de devoir dire non, il n’y a plus rien à nos clients. Ce n’est pas de la colère mais un sentiment d’impuissance, de ne pas pouvoir travailler alors qu’en plus nous avons des locaux tout neufs. Un projet que nous avions depuis longtemps. On a déménagé en juillet 2016, en pleine grippe aviaire déjà, on s’est dit qu’en 2017 on allait repartir d’un bon pied et finalement pas du tout, on s’est retrouvé à nouveau coincés de la mi-février jusqu’à début septembre. C’était très frustrant."

Vous parliez du soutien de votre famille, de vos amis. Est-ce que cette médaille du mérite agricole c’est du soutien à sa façon ou c’est un peu maigre quand on est dans une situation financière difficile comme vous l’avez été pendant les deux crises aviaires ?

"Non effectivement ! Alors c’est très bien, je suis contente, c’est une belle marque de reconnaissance, mais pour moi ce n’est pas un soutien. Par exemple, nous sommes dans un bâtiment tout neuf mais nous n’avons pas fini les travaux à cause de la grippe aviaire et nous sommes dans l’attente d’une subvention AREA qui nous permettrait, elle, de finir le magasin de vente directe. Donc cette médaille fait plaisir, mais elle n’aide pas dans le quotidien."

En attendant la fin des travaux de la boutique de vente directe à la ferme, Christelle Plachot vend ses produits sur internet. Depuis la page Facebook de sa ferme du Grit à Léon. Vous la trouvez en cliquant ici.