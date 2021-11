Une huile d'olive du Vaucluse classée pour la 15ème fois parmi les meilleures du monde

Pour la 15ème année consécutive, l'huile d'olive extra vierge bio produite par un couple d'oliverons à Beaumont-de-Pertuis (Vaucluse) est classée parmi les meilleures au monde par Flos Olei, la publication la plus importante du secteur.

"Tous les pays producteurs au monde sont représentés et à chaque fois on tremble." - Patrick Ochs, oliveron à Beaumont-de-Pertuis

C'est un peu l'équivalent du Guide Michelin des producteurs d'huile d'olive et depuis 2008, Chantal et Patrick Ochs occupent le classement. Leur huile d'olive des Terroirs de Saint-Laurent baptisée "Fougeuse", obtient cette année une note de 94/100. Un superbe classement puisque la note maximale du Flos Olei 2022 est de 98/100.

Développer la qualité, plutôt que le chiffre d'affaires

Si bien sûr, leur palmarès rend le couple du Vaucluse particulièrement fier de son travail et de son oliveraie, pas question d'augmenter la production. "On pourrait doubler voire tripler notre activité mais on ne veut pas le faire" explique Patrick Ocks. D'après l'oliveron, "avec une production limitée et moyenne au niveau de l'arbre, il produit des fruits beaucoup plus beaux, beaucoup plus riches en anti-oxydant, que si nous allions vers une production par oliviers beaucoup plus conséquente".

"On parle à nos arbres et on les prend dans nos bras." - Patrick Ochs, oliveron à Beaumont-de-Pertuis

La passion de ces deux vauclusiens pour chacun de leur mille oliviers est probablement le secret de leur réussite. "On parle à nos arbres, ça va vous paraître un peu bizarre" raconte gêné Patrick Ocks. Pourtant, c'est bien d'après lui cet amour se traduisant par "une minutie sculpturale" pour chacun de leurs oliviers, une grande exigence, et la volonté "d'aller toujours plus loin dans la qualité de leur produit", qui font le goût si particulier de leur élixir doré.