Une IGP, indication géographique protégée, pour le bulot de la Baie de Granville

Manche, France

La commission européenne accorde le précieux label IGP, indication géographique protégée, à ce mollusque pêché sur le littoral de la côte ouest du Cotentin.

Pour Normandie Fraîcheur Mer qui porte ce dossier, l'IGP confirme le savoir-faire, la notoriété du bulot granvillais et la pratique ancestrale de cette pêche sur ce secteur. C'est la garantie pour le consommateur l'origine du bulot qu'il achète et correspond à un cahier des charges bien précis, aussi en terme de pêche que de transformation et de qualité, explique Dominique Lamort, responsable qualité de l'organisme Normandie Fraîcheur Mer.

Elle complète l'éco-label MSC sur la pêche durable obtenu en 2017 sur la bonne gestion de la ressource et la qualité du mollusque. Chaque année, la pêche est ainsi arrêtée tout le mois de janvier pour permettre la reproduction des bulots sur cette zone et assurer une durabilité de l'espèce.

Le bulot de la baie de Granville est la plus importante production française © Maxppp - MARC OLLIVIER

Les pêcheurs manchois pourront désormais vendre leur bulot avec cette étiquette IGP, bien connue des consommateurs.

Entre 6 et 9000 tonnes de bulots sont pêchés chaque année entre le Mont-Saint-Michel et la pointe de La Hague jusqu'à 30 milles nautiques des côtes françaises. C'est la plus grosse production en France et même l'une des plus importante au monde.