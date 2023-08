Une jeune éleveuse de l'Yonne sélectionnée pour un concours agricole national

C'est une jeune éleveuse bio de l'Yonne entièrement dévouée à ses bêtes. Océane Abry a été sélectionnée pour le concours "Graines d'Agriculteurs", un trophée national qui récompense les agriculteurs nouvellement installés et aux pratiques innovantes. En 2016, Océane Abry a repris l'exploitation familiale à Leugny, où elle produit de la viande bovine, de l'agneau, du fromage et des yaourts.

ⓘ Publicité

loading

Un métier de "dévouement"

À 29 ans, Océane est à la tête d'un sacré troupeau. Dans sa ferme, elle s'occupe de près de 200 vaches à viande et 70 brebis laitières. Un défi qui ne lui fait pas peur, elle, qui baigne dans le milieu agricole depuis son enfance, est déjà bien rodée. "Depuis qu'on sait marcher, on va aux vaches et on suit notre papa partout à la ferme", plaisante-t-elle.

Si parfois, son quotidien d'éleveuse n'est pas facile mais elle ne regrette pour rien au monde sa vie à la ferme. "C'est une passion parce que quand on est agriculteur, c'est presque 7j/7 et 24h/24, c'est un dévouement", raconte-t-elle. Océane est une agricultrice attentive à ses bêtes, elle leur consacre tout son temps. "Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact avec les animaux, faire le tour des prés le matin et aller voir les bêtes", insiste-t-elle.

Des vaches nourries à l'herbe

Quand elle s'occupe de ses vaches et de ses brebis, la jeune femme a à cœur de bien faire. "On nourrit nos vaches uniquement avec de l'herbe, on a choisi d'éliminer tous les aliments du commerce et toutes les céréales qu'on produit, c'est-à-dire que les animaux ne mangent vraiment que de l'herbe et du foin toute l'année", explique-t-elle. Une alimentation qui donne un goût persillé à la viande, "faire des bons produits, c'est notre philosophie", ajoute Océane.

Avec cette particularité, elle espère se démarquer au concours. Si l'éleveuse icaunaise remporte la dotation de 3.000 euros, elle aimerait s'offrir une vitrine supplémentaire pour exposer ses produits sur les marchés du département. La remise des prix se tiendra du vendredi 8 au dimanche 10 septembre à Cambrai dans le Nord.