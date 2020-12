Une jeune Icaunaise candidate pour devenir miss France Agricole

Léopoldine a 29 ans. Elle travaille dans une concession d'engins agricoles de Montargis (dans le Loiret) et elle est passionnée de mécanique agricole. La jeune femme, qui baigne dans le monde paysan depuis toujours, rêve de pouvoir reprendre un jour l'exploitation de son père à Sementron en Puisaye.

Sortir de l'image du "cul terreux"

Si elle a décidé de participer au concours de Miss France Agricole sur Facebook, c'est pour montrer que les agriculteurs valent beaucoup mieux que les caricatures que l'ont peut faire d'eux : "J'aimerais bien que la majorité de la population voit que l'agriculteur n'est plus forcément un cul terreux, qu'on est ouvert, qu'on est connecté avec ce concours qui se fait sur Facebook et les réseaux sociaux, qu'on peut très bien être féminine, que les hommes peuvent très bien s'entretenir et bosser dans les champs. Montrer qu'on est moderne, qu'on est ouvert", explique la jeune femme.

La jeune femme est passionnées de mécanique agricole. © Radio France - Léopoldine

Elle déplore la manière dont les médias, et notamment la télévision, décrivent parfois son milieu : "dans certaines émissions comme l'amour est dans le pré par exemple, ils essayent souvent de choisir des profils atypiques qui font que la plupart des gens, qui ne connaissent pas ce monde, vont vite nous catégoriser. Mes grands parents, qui vivent au milieu de nulle part, sont des gens qui ont toujours communiqué, qui se sont toujours intéressés. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le dernier portable ou le dernier truc à la mode qu'on n'est pas au courant de certaines choses. Moi, je pense que le plus important c'est d'être ouvert à la culture et à ce qui nous entoure", conclut Léopoldine.

Un message d'encouragement pour toute une filière

C'est la même conviction qui motive Emilie Marin. Cette viticultrice installée à Aix en Provence a gagné le titre de "Miss France agricole" en 2015. Depuis, elle est l'une des organisatrices de ce concours sur Facebook : "on veut montrer une image positive des agriculteurs et des agricultrices. Parmi les candidats, on voit des jeunes motivés attachés à leur métier et passionnés malgré les difficultés du secteur. C'est aussi un message d'encouragement en direction de ceux qui seraient tentés de baisser les bras", explique la jeune femme.

Il y a 180 candidates à "Miss France agricole" cette année, ainsi que 180 candidats pour la concours masculin "Mister France agricole" et un concours pour les juniors. Les gagnants remporteront un voyage au salon de l'agriculture. Vous pouvez voter pour l'Icaunaise jusqu'au 17 décembre, en "likant" la photo de Léopoldine sur la page Facebook de Miss France agricole. Le palmarès sera dévoilé le 19 décembre. Ce concours est organisé en partenariat avec le site Terre-net.fr.