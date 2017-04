Une journée pour jouer aux apprentis fermiers à Landivy !

Ils ont profité des vacances scolaires pour se frotter aux joies de la ferme : une centaine de petits mayennais ont participé ce lundi à une "école des jeunes" sur une exploitation agricole de Landivy. Un rendez-vous organisé par une association de promotion de la race normande.

Ils ont pomponné des vaches, appris des rudiments de dressage... et ont même eu droit à un mini-concours, façon salon de l'Agriculture ! Les 110 participants de cette 5ème édition de "L'école des jeunes" ont passé la journée à Landivy, encadrés par des éleveurs et des techniciens passionnés de vaches normandes. Des jeunes âgés de 3 à 18 ans répartis par tranche d'âge pour les différents ateliers : lavage, dressage, présentation d'animaux et tonte : un atelier qui a beaucoup plus à Timéo : "Il fallait tondre sur le côté des oreilles et surtout bien faire dans le bon sens, de bas en haut." Les enfants s'en sortent plutôt bien. Même si les génisses s'en sont parfois tirées avec quelques trous dans le pelage. "C'est pas grave, je rattraperai ça à la fin de journée !", lance Jean, l'animateur de l'atelier.

Cette génisse est passée sous la tondeuse folle du groupe des moins de 5 ans... © Radio France - Claudia Calmel

Un peu plus loin, il y a l'atelier dressage, où Felix est tombé sur une vache un brin têtue : "C'est vrai qu'elle était pas facile, il fallait la tirer parce qu'elle voulait pas avancer ! Mais sinon, elle était gentille. J'aime bien les vaches, j'aime bien les caresser et les arroser. En fait, j'aime bien tout faire pour quelles soient belles."

Les participants ne sont pas tous issus du monde agricole : il s'agit parfois de cousins, d'amis ou de voisins d'exploitations. Mais certains enfants sont du milieu. Eric est éleveur de vaches normandes au Pas. Il est venu avec Julie, sa fille de 8 ans. Et pour lui, à l'école des jeunes, elle apprend des choses. Même si elle voit des vaches tous les jours à la maison : "Ne serait-ce que pour l'approche, on lui dit souvent d'approcher les bêtes par la patte avant pour ne pas prendre de coup de sabot. Si c'est nous qui lui disons, elle ne va pas y faire très attention. Mais le fait de se l'entendre dire par quelqu'un de l'extérieur, forcément, elle sera plus réceptive."

La journée continue avec un mini concours, un peu comme au Salon de l'Agriculture, avec un vrai juge.

Les jeunes ont présenté des vaches lors du mini-concours agricole de l'après-midi © Radio France - Claudia Calmel

Les meilleurs présentateurs de chaque tranche d'âge sont montés sur le podium © Radio France - Claudia Calmel

Tout ça sous l’œil de Jean-Marie Pilorge, l'éleveur qui accueille l'école des jeunes cette année : "On ne statue pas sur les vaches, le juge se focalise uniquement les jeunes. Il regarde s'ils présentent bien leurs génisses, s'ils ont une bonne cadence, un beau port de tête et si l'élégance de la femelle est mise en valeur."

Jean-Marie Pilorge, l'agriculteur chez qui "l'école des jeunes" a eu lieu cette année © Radio France - Claudia Calmel

Un rassemblement qui fera peut-être naître des vocations parmi les participants. C'est ce qu'espère Pauline Hérel, l'animatrice de l'association May'Normande Dynamic qui organisait cette "école des jeunes" : "Le but, c'est de leur apprendre à préparer des animaux pour aller en concours mais derrière tout ça, ce sont des jeunes qui seront peut-être éleveurs plus tard. Avec ce genre de journées, ils s'amusent, ils apprennent des choses, ils se forgent de bons souvenirs avec la race. On se dit donc qu'ils s'installeront peut-être en normande un jour, qui sait ?"

Les enfants qui se sont distingués dans chaque tranche d'âge ont gagné le droit de présenter une génisse au CIMA, le salon agricole de la ville Mayenne en juillet prochain.