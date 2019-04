Une journée professionnelle sur la relance de la culture de la pistache en Luberon

Bientôt une pistache du Vaucluse dans les commerces , c'est désormais plus que possible après que les premières parcelles de pistachiers aient été plantées l'an dernier au sud du département avec le projet des Groupements de Développement Agricole du sud luberon et du Calavon.

Les partipants ont visité trois plantations avec les explications données par un expert et exploitant venu d'Espagne

La Bastidonne, France

Cette journée qui s'est tenue à Lourmarin et à la Bastidonne ce mardi a réuni une centaine de participants dont de nombreux exploitants agricoles. ils ont suivi des exposés techniques et économiques avant de se rendre sur de toutes premières plantations. Les terrains et le climat local sont propices à la pistache qui est déjà cultivée dans notre région. Présentée comme une culture d'appoint en raison de la taille modeste des parcelles, il sera nécessaire de constituer une coopérative agricole pour créer une vraie filière locale ont souligné les intervenants lors de cette journée.

Reste que l'étude de marché menée par des élèves du lycée d'enseignement général et technologique agricole Louis Giraud de Carpentras Serres démontre que les pâtissiers, les métiers de bouche ou même certains grossistes sont plus qu'intéressés par une production localement à plus grande échelle . Aujourd'hui la pistache est principalement importée d'Espagne, des Etats-Unis avec la Californie ou encore d'Iran.