Une machine à ramasser les pommes testée pour la première fois en France dans un verger corrézien

La machine ne remplace pas les cueilleurs, mais rend leur travail plus sûr et moins pénible.

Lubersac, France

"C'est une machine d'assistance de récolte, ce n'est pas une machine de récolte". Précision de Laurent Rougerie, producteur de pommes à Lubersac et président du syndicat de l' AOP Pommes du Limousin. Depuis ce jeudi il utilise une machine de fabrication italienne qui permet donc de faciliter le ramassage des pommes. Des cueilleurs sont positionnés soit sur des nacelles soit à l'avant et déposent les fruits au fur et à mesure sur des tapis roulant. La machine fait le reste. Un travail surtout moins pénible précise Laurent Rougie. "Aujourd'hui nous portons un panier qui fait à peu près une dizaine de kilos. Là il n'y a plus de poids. "

Concurrence sur les emplois

De quoi surtout rendre ce travail peut-être plus attractif. Il faut dire que le recrutement des cueilleurs se fait de plus en plus difficilement d'année en année en Limousin. Les causes sont multiples. Les étrangers viennent moins. Les Polonais notamment dont le niveau de vie dans leur pays a augmenté, ce qui rend moins rentable de faire 2000 kilomètres vers la France pour travailler. Le marché de l'emploi est par ailleurs plus dynamique ce qui crée de la concurrence entre les emplois à faible qualification, notamment sur le bassin de Brive. "On a eu beaucoup d'ouvertures dans le commerce, l'hôtellerie-restauration. Il y a encore des ouvertures à venir dans l'industrie" précise Christine Leguerrier, de pôle Emploi Brive

La machine peut-être une solution" Laurent Rougerie

On est cependant encore loin de voir la machine suppléer réellement des centaines de cueilleurs. Si tant est qu'elle est vraiment efficace. "On est en phase de test, on a beaucoup d'interrogations" souligne Laurent Rougerie. Même si le producteur estime que celle-ci "peut être une solution". Mais ce n'est de toute façon pas pour tout de suite, loin de là. Son coût notamment sera un frein important : 100 000 euros.