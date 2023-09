Une maraîchère de Marans en difficulté émue aux larmes : plus de vingt personnes sont venues l'aider

Un coup de pouce bienvenu ... Sandrine et son compagnon Philippe, gérants depuis le début de l'année de la ferme Saint -Fiacre, qui appartenait à Michel Petit décédé cet été, ont reçu l'aide ce samedi matin de 20 à 25 personnes. Pas de surprise, cela était prévu dans le cadre de l'opération "Ramène ta fraise" à l'initiative du collectif Fermes Urbaines.

Opération "Ramène ta fraise" à la ferme de Saint-Fiacre à Marans ce samedi © Radio France - Gérald Paris

Pas de surprise, mais tout de même beaucoup d'émotions. Sandrine qui a été formée par Michel Petit, avait à cœur de reprendre l'exploitation maraîchère, près de quatre hectares, et de la développer. Oui mais voilà, avec de multiples tâches au quotidien, le couple s'épuise peu à peu.

"On travaille presque jour et nuit, c'est très dur pour nous"

"On est très fatigués. dans un contexte de reprise après un décès, c'est pas simple. On s'est converti au bio depuis peu, on a plein d'idée en tête, mais, c'est à la base une ferme maraîchère assez intensive. On fait par exemple six à sept tonnes de tomates par an, c'est très dur en fait. On travaille presque jour et nuit. On dort peu, on a beaucoup de pression. On se sent seuls. Mais là je suis émue, parce que, avec ces 20 à 25 personnes qui viennent nous aider aujourd'hui, je suis très touchée. Cela nous aide beaucoup."

Groupe de bénévoles venus aider les gérants de la ferme Saint-Fiacre à Marans © Radio France - Gérald Paris

Après un accueil des participants vers neuf heures, et un bon café avec de la brioche, différentes ateliers s'organisent. A cause des dernières pluies de la nuit, pas de ramassage de pomme de terres, mais plutôt de la pose de géotextile, planter des herbes aromatiques, et redonner un coup de neuf aux serres. Olivier est retraité à Marans :

"Je suis un ancien charpentier, si je peux tendre la main sur cet atelier de rénovation des serres, c'est bien, c'est important d'être là." Une dimension d'entraide à laquelle Pierre est également sensible, il vient en voisin d'Andilly. "C'est venir donner un coup de main, mais c'est aussi l'aspect solidarité. Avant c'était le point fort de nos campagnes, maintenant, cela disparaît malheureusement."

Poivrons sous serre à Marans © Radio France - Gérald Paris

Des perchoirs à rapace pour éloigner les mulots des plantations

Pas très loin de l'atelier bricolage des serres, un autre atelier, avec des enfants. Il s'agit de réaliser des perchoirs à rapaces. Méline 8 ans a d'ailleurs bien saisi l'utilité. "C'est pour attirer les rapaces, pour qu'ils viennent chasser les mulots dans les champs."

Adulte qui encadre des enfants dans la confection de perchoirs à rapaces pour chasser les mulots des champs © Radio France - Gérald Paris

Une aide globale symbolique mais précieuse pour les gérants de cette ferme maraîchère. En octobre, ce type d'opération doit être programmée dans une autre exploitation du département. Peut-être à La Laigne, commune fortement touchée par un tremblement de terre en juin dernier.

