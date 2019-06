Une médaille pour l'Hortillonne Thérèse Nowak !

Rivery Amiens

C'est un personnage incontournable du marché sur l'eau d'Amiens et des Hortillonnages, une figure locale bien connue sur France Bleu Picardie, Thérèse Nowak a reçu ce lundi la médaille d'honneur du mérite agricole de la Chambre d'Agriculture de la Somme. Cette distinction récompense 45 ans de travail dans les hortillonnages : " je ne m'y attendais pas et çà va me motiver encore davantage !" T'chote Thérèse associe son T'chot René, son mari à cette récompense. Le couple attaché à la terre des hortillonnages a créé il y a 2 ans un musée des Hortillons ou l'on découvre des outils anciens et des photos d'archives. Il est ouvert du 1er avril au 31 octobre 21 impasse Marcel à Rivery près d'Amiens.