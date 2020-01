Une micro-ferme fait pousser des légumes bio dans un quartier de Lorient

Les habitants du Bois du Château ont pu découvrir la micro-ferme qui a vu le jour ces derniers mois dans le parc de ce quartier prioritaire de Lorient. Le projet se veut éthique, social et écologique.

Trois grandes serres blanches trônent au milieu du parc du Bois du Château. Une "micro-ferme" a vu le jour l'année dernière dans ce quartier en pleine rénovation de Lorient dans le Morbihan. A l'intérieur, on y fait pousser des navets, des épinards et des petits-pois. Tous les légumes sont bio et de saison.

Cinq maraîchers à l'année

Ce mercredi, les habitants du quartier ainsi que les partenaires du projet étaient invités à découvrir le lieu et son fonctionnement. Le projet se veut social. Cinq maraîchers originaires du pays de Lorient travaillent ici à l'année pour cultiver les productions. Dans le même temps, ils sont formés à la création d'entreprise, à la gestion et à la comptabilité. Cette phase de lancement doit durer 2 ans, au terme desquels deux de ces maraîchers devraient reprendre l'exploitation. Le projet est porté par l'association lorientaise Optim'ism.

Chaque enfant venu jardiner a pu planter un arbre à son nom © Radio France - Roméo van Mastrigt

Un arbre pour chaque enfant

Les légumes cultivés pourront être vendus dès ce printemps aux habitants du Bois du Château. Le prix proposé devrait être raisonnable, le bio étant souvent perçu comme trop cher. Les enfants du quartier ont même pu s'essayer au jardinage lors de cette journée dite "d'inauguration". Chaque enfant a pu planter un arbuste (des noisetiers, des groseilliers, des arbres à miel) et inscrire son nom sur une ardoise, ensuite déposée au pied de l'arbre. L'objectif : que le public s'approprie le lieu et s'essaye aux activités manuelles et écologiques.