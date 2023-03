Une nouvelle attaque de moutons attribuée au loup en Creuse

Quatre moutons ont été retrouvés égorgés le week-end dernier à Charron. Il y a eu en fait deux attaques. Les trois premiers ont été tués dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mars. Le quatrième, blessé lors de la première attaque, est mort la nuit suivante, le loup serait revenu pour l'achever. Des agents de l'Office Français de la Biodiversité se sont rendus sur place. Ils ont fait des prélèvements et des analyses. Des pièges photographiques ont été installés au cas ou le prédateur reviendrait. La Direction Départemental des Territoires a analysé les preuves. Et ce mercredi 22 mars, la préfecture de la Creuse confirme que "la piste du loup n'est pas écartée". En d'autres termes, moins protocolaires, cela signifie que la responsabilité du loup est établie.

ⓘ Publicité

Pas d'attaque depuis mai 2022

La dernière attaque de troupeau attribuée au loup en Creuse remonte au week-end du 1er mai 2022. Quatre brebis ont été tuées et huit autres blessées à Pigerolles. Depuis décembre 2021 le prédateur s'en est pris à plusieurs troupeaux dans le département. Entre le 29 décembre 2021 et la mi janvier 2022 il y a eu quatre attaques sur la commune de Féniers et huit brebis ont été retrouvées mortes. Fin février et début mars 2022, des troupeaux de moutons ont également été attaqués à La Brionne prés de Guéret et Sous -Parsat, proche dAhun. Au total, et à notre connaissance, depuis que la présence du loup est avéré en Creuse, une trentaine de moutons ont été tués.