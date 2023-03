Une nouvelle étape vers la reconnaissance d'une IGP melon de Cavaillon

Le cahier des charges du melon de Cavaillon vient d'être homologué en France en vue de sa reconnaissance comme IGP, Indication géographique protégée. L'arrêté est paru ce samedi au Journal officiel . C'est l'avant-dernière étape avant de voir enfin affichée la petite médaille de l'IGP sur ce fruit emblématique de Cavaillon.

Il faut maintenant que ce cahier des charges soit validé par la commission européenne, ce qui peut prendre encore de nombreux mois. Ce document, élaboré pendant des années, fixe l'aire géographique, les modes de production, la qualité des produits (comme son taux de sucre minimum) ou l'histoire du produit notamment.

"Une IGP serait une reconnaissance sur tout le territoire et permettrait de reconnaître nos produits à leur juste valeur. On a vraiment hate que le processus aboutisse", explique Léa Gérin, la présidente du syndicat des Maîtres melonniers de Cavaillon, qui a lancé cette candidature en 2017. Cela permettrait aussi aux producteurs de vendre leurs produits plus cher, "parce qu'on est sur un produit premium, avec une sélection et un tri des meilleurs produits. On ne met que les plus beaux melons, avec un taux de sucre idéal".