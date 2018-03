Auxerre, France

Pour la deuxième année de suite, ce qui est très rare, Holiday remporte la catégorie mâle de plus de cinq ans. Il devance des taureaux d'Auvergne. Avec ses 1 749 kilos, il fait la fierté des propriétaires, les éleveurs du GAEC Cadoux, à Saint André en Terre Plaine.

1 749 kilos

Cette nouvelle médaille d'or va forcément apporter à l'entreprise de Claude Cadoux : "Cela nous permet de prouver que notre élevage est de bon niveau et d'attirer les clients qui veulent acquérir un bon taureau et pourquoi pas acheter un fils d'Holiday pour améliorer leur cheptel. _il est le meilleur morphologiquement_. C'est bon pour le business, mais ce serait mieux aussi si la viande était à 4 euros ou 4,50 au lieu de 3 euros 60 aujourd'hui. Quand le cours de la viande va mal, la vente de reproducteur va très, très mal. On espère que tout çà s'arrange pour valoriser au mieux le travail réaliser sur notre exploitation."

Notre élevage est de bon niveau - Claude Cadoux

L'autre concurrent icaunais, le taureau Javier, de la ferme Riotte à Angely, dans l'avallonais, prend la 7ème place dans la catégorie plus de 4 ans.