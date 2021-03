Une opération de contrôle de pêcheurs de civelles en Vendée et Loire-Atlantique

Pour lutter contre le trafic illicite de la civelle, espèce protégée très prisée en Asie, une nouvelle opération de contrôle des pêcheurs a été organisée en Vendée et en Loire-Atlantique le 11 mars dernier. Onze professionnels ont été contrôlés, pour un total de 40 kg d'alevins d'anguilles pêchés dans la nuit.

Jusqu'à 5.000 euros le kilo au marché noir en Asie

Sur ces onze pêcheurs, deux ont été verbalisés et seront prochainement convoqués devant la justice. Les fraudeurs risquent également des sanctions administratives, comme des peines d'amende ou la suspension de leur licence de pêche. Lors de l'opération, près de 10 kilos de civelles non-déclarées ont été saisies et remises à l'eau par les services de contrôle. En tout 35 agents étaient mobilisés, de la direction interrégionale de la mer, de la direction départementale des territoire et de la mer de Loire-Atlantique, de l'Office français pour la biodiversité et enfin de la direction régionale des douanes des Pays de la Loire.

Tous les ans à cette époque, des opérations de contrôle sont menées, notamment pour mettre fin au braconnage des alevins d'anguille. Le prix au kilo des civelles peut atteindre 5.000 euros au marché noir en Asie.