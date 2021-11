Une opération "Sauvez des poules !" lancée à Ouzouer-sur-Loire

Sauvez des poules ! C'est l'appel que lance Philippe Le Grelle, depuis son exploitation d'Ouzouer-sur-Loire, dans le Giennois : la ferme de Sainte-Marie-des-Gués, une exploitation 100% bio créée en 2001 et qui compte aujourd'hui 17 000 poules pondeuses brunes sur 250 hectares de prairie.

Un point d'honneur à leur éviter l'abattoir

Les poules pondeuses restent 2 ans dans sa ferme ; après, elles ne sont plus rentables. "Au bout de 2 ans, les poules pondent moins, leurs œufs sont trop gros en calibre et un peu décolorés, ce qui correspond moins au goût du consommateur, explique Philippe Le Grelle. Ça nous oblige à nous en séparer et à les remplacer."

Les poules pondeuses de Philippe Le Grelle sont élevées en plein air © Maxppp - Jean-Pierre Brunet

Dans les élevages classiques, elles sont envoyées à l'abattoir, ce que Philippe Le Grelle a toujours mis un point d'honneur à ne pas faire. "Je passe 2 ans avec elles à les voir tous les jours, elles me permettent de vivre et de faire vivre ma famille et c'est un peu une reconnaissance que j'ai envers elles que de trouver une autre solution que l'abattoir."

Une maison de retraites pour poules qui bat de l'aile

Cette autre solution, c'est de les céder à des particuliers. Il y a 4 ans, l'éleveur avait même passé un accord avec une start-up parisienne ("Poulehouse") qui a créé dans le Limousin une sorte de maison de retraite pour les poules, dont les œufs sont ensuite revendus plus chers mais en jouant sur le côté éthique, avec le slogan "L'oeuf qui ne tue pas la poule".

Le problème, c'est que cette start-up connaît actuellement des difficultés financières. "Ils m'ont annoncé qu'ils ne pourraient pas reprendre mes poules cette année", indique Philippe Le Grelle qui se retrouve ainsi avec 4 000 poules à vendre d'ici la mi-décembre. "Il y a un caractère d'urgence, poursuit-il, car quand on remplit un poulailler, on commande les jeunes poulettes 8 mois à l'avance. Les miennes sont donc déjà commandées, elles vont arriver à la fin de l'année : il faut que mi-décembre dernier carat, le poulailler qui leur est destiné soit vidé et désinfecté."

4 000 poules à vendre d'ici la mi-décembre

Philippe Le Grelle vend donc ces 4 000 poules pondeuses brunes de race Lohmann au prix unitaire de 4,50 €. "Elles sont très belles, elles peuvent encore pondre pendant 3 bonnes années. C'est sûr qu'elles sont moins rentables que des jeunes poules mais pour quelqu'un qui en prendrait 4 dans son jardin, il aura minimum 2 œufs tous les jours, ce qui n'est pas mal."

Si vous êtes intéressé, il faut contacter l'éleveur au 06 31 54 34 11. Toutes les poules sont à récupérer sur place à la ferme les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8h00 à 12h30 ou les mercredis de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.