Une patrouille de policiers à cheval surveillera pour la première fois les allées et parkings de Cheval Passion. Quatre policiers vauclusiens seront en selle pour davantage d'efficacité et améliorer les relations entre la police et la population à Avignon du 17 au 21 janvier.

Avignon, France

Pour la première fois, une patrouille de policiers à cheval surveillera les parkings de Cheval Passion à Avignon du 17 au 21 janvier.

1 200 chevaux, 250 exposants et quatre policiers d'Orange, Avignon, Cavaillon seront en selle. Ces policiers et policières laisseront leurs missions de procédure judiciaire ou de patrouille de nuit pour monter les chevaux d'une manade des Salins de Giraud.

Cette patrouille équestre permet aux policiers de prendre de la hauteur pour surveiller. Le cheval est aussi un trait d'union avec la population. La commissaire qui dirige la sécurité en Vaucluse a voulu cette patrouille pour rapprocher la police des citoyens lors de Cheval Passion et changer l'image de la police.

Etre mieux vu à cheval pour mieux surveiller

La patrouille équestre de la police avait déjà été expérimenté lors de la feria du melon à Cavaillon et la fête de la musique à Avignon. les policiers à cheval ont constaté que l'animal permet de surveiller en hauteur et facilite les contacts avec la population : "les gens viennent nous voir et posent des questions" assure la cavalière et policière Caroline Derrien. Elle sera à nouveau en selle pour surveiller Cheval passion de 11h00 à 19h00 avec un regard particulier sur les parkings: "à cheval, on nous voit mieux mais nous verrons aussi ce qui se passe sur les parkings où il y a des problèmes de vols de camions avec du matériel de valeur" assure Caroline Derrien.

La policière et cavalière Caroline Derrien patrouillera à cheval sur les parkings de Cheval Passion Copier

La police d'Avignon invite également des jeunes des quartiers Saint Chamand et de la Croix des Oiseaux à Cheval Passion. Ces jeunes de quartiers dits sensibles avaient participé à des journées de découverte du cheval en Camargue avec des policiers avant de visiter l’hôtel de police d'Avignon.