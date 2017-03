Une petite commune bretonne dit "halte au massacre" en Agriculture

Le conseil municipal de Plédéliac dans les Côtes d'Armor a rédigé une motion de soutien à l'agriculture dans laquelle il interpelle les candidats à l'élection présidentielle.

La motion posée sur le comptoir d'accueil de la mairie a été signée par quelques personnes. Elle est également consultable sur le site internet de la commune.

La motion de soutien à l'agriculture à l'accueil de la mairie de Plédéliac © Radio France - Johan Moison

Faire émerger un débat sur l'avenir de l'agriculture

"L'idée, c'est de faire émerger un débat sur l'avenir de l'agriculture", explique Christian Tardy, agriculteur et conseiller municipal à Plédéliac. C'est lui qui a eu l'idée de cette motion après le suicide d'une agricultrice dans le sud du département il y a un mois. "On ne peut pas continuer comme ça, avec une catégorie de la population qui n'arrive plus à vivre de son métier et qui fait énormément d'heures de travail", poursuit l'agriculteur. La motion est accompagnée d'un texte titré "halte au massacre". Il y est question des suicides, de la dégringolade des revenus, le conseil municipal réclame aussi une plus grande place pour l'agriculture dans les débats de la présidentielle.

"J'ai tout de suite adhéré à cette motion", précise le maire de Plédéliac, Alain Briens.

"J'ai moi-même été agriculteur et je pense que la situation s'aggrave. Le but, c'est d'alerter l'opinion publique et les politiques".

Le conseil municipal a décidé d'envoyer sa motion à toutes les communes des Côtes d'Armor.