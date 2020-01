Une pétition vole dans les plumes d'un projet de poulailler dans le sud-Manche

Bacilly, France

Un château de la fin du XVIIIe siècle va-t-il devoir cohabiter avec un poulailler géant pouvant accueillir jusqu'à 25000 volailles ? Une idée qui donne la chair de poule aux propriétaire du château de Chantore, à Bacilly, près d'Avranches. Mi-janvier, ils ont lancé une pétition car ils estiment que leur établissement est menacé par le projet.

Peur des odeurs

Ce château de 1780 de style pré-romantique se situe au cœur d'un parc de 19 hectares. "Un parc paysager avec des beaux arbres exotiques, quatorze cascades, des bassins, des chutes d’eau. Et aussi un parc agricole avec des vergers : on a produit 17 tonnes de pommes bio cette année", souligne Bernard Legal, l'un des propriétaire du château de Chantore depuis 2013. C'est d'ailleurs le seul parc du sud-Manche ouvert au public : 2000 personnes sont venues le découvrir en 2019. Les propriétaires visent le label "Jardin remarquable", "l'équivalent du guide Michelin pour les parcs". Par ailleurs, la demeure dispose de cinq chambres d'hôte avec vue sur le parc et, pour certaines, sur le Mont-Saint-Michel.

Nous sommes dans le bocage normand, on n’a rien contre les agriculteurs. Mais ce poulailler est d’une taille importante - Bernard Legal, propriétaire du château de Chantore

"On pense qu’on va avoir une _nuisance olfactive principalement_. Une telle taille, on pense que ça va perturber la promenade des visiteurs dans le parc. Et pour les chambres d'hôte, quand vous êtes à votre balcon, admirant le Mont, les odeurs, ça semble assez incompatible. Est-ce que ça ne va pas gêner, ruiner notre activité ?", s'interroge le propriétaire, qui respecte le projet de l'agriculteur. "Ce poulailler, qu'il se fasse, mais on aimerait qu'il soit fait plus loin", ajoute-t-il.

Pas un poulailler industriel

"Nous sommes dans le bocage normand, on n’a rien contre les agriculteurs. Mais ce poulailler est d’une taille importante. Il est prévu pour 25000 volailles", précise Bernard Legal. Le projet se situe à 450 mètres du château et à 80 mètres de la zone boisée du parc. "C’est un bâtiment de 1350 mètres carrés. Il ne sera pas utilisé à 25000, mais à 18000 volailles compte tenu que c’est de la volaille certifiée", commente le maire de Bacilly, Jean-Pierre Maincent. Des volailles certifiées pour le groupe Super U. "Il ne s'agit pas d'un poulailler industriel : on est dans un élevage désintensifié avec 12 volailles au mètre carré, contre 22-23" pour un élevage industriel, souligne l'agriculteur, Vincent Picard, qui a accueilli "moyennement" la pétition, "qui a été lancée avant même qu'on présente le projet à nos voisins". Les volailles voient la lumière du jour et ont accès à l'air extérieur.

Le projet de poulailler est porté par un jeune éleveur laitier qui a repris la ferme de ses beaux-parents il y a deux ans. "Je souhaite me diversifier, explique Vincent Picard. On a fait attention aux vents dominants et à la gêne quant à la vue sur le Mont. Un seul endroit pouvait se prêter au projet, c’était là". "Les propriétaires du château ont investi énormément, mais l’agriculteur aussi : il a besoin aussi se de diversifier pour couvrir les charges", explique de son côté le maire de la commune.

Un permis de construire en cours d'étude

Une nouvelle réunion a eu lieu ce lundi avec les propriétaires du château, l'agriculteur, l'industriel (le groupe Michel, basé près de Fougères) qui doit construire le poulailler, et le maire de Bacilly. Le permis de construire est en cours d'examen. Décision attendue le 20 février au plus tard. Un après-midi portes-ouvertes est organisée au château le dimanche 2 février de 14h30 à 18h30.