La Bourgogne-Franche-Comté a récolté 382 médailles au concours général agricole cette année pour ses vins et ses produits du terroir. Une récompense importante pour donner un coup de fouet aux ventes.

Côte-d'Or, France

Au total, 382 vins et produits du terroir de Bourgogne-Franche-Comté ont été récompensés au concours général agricole cette année, lors du Salon de l'agriculture.

En Côte-d'Or, on a récolté 19 médailles d'or rien que pour les vins et les crémants. Mais des liqueurs de framboise, des crèmes de cassis, un époisses, une terrine de campagne et d'autres produits ont séduit les papilles des jurés.

Ce macaron, qu'il soit d'or, de bronze ou d'argent, est un gage de qualité aux yeux des consommateurs. _"Je n'ai pas de chiffres précis, mais je pense qu'on peut dire qu'_une médaille d'or double les ventes si on fait de la communication autour", affirme Amandine, responsable du développement commercial aux Salaisons de Bourgogne, cinq fois médaillées cette année.

Les producteurs et les entreprises profitent aussi souvent des commentaires fait par le jury, composé de professionnels et de consommateurs avertis, pour améliorer leurs produits d'année en année, et pour augmenter leurs chances de décrocher des médailles.