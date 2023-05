Une pluie qui fait du bien aux cultures du Poitou

La pluie de ces derniers jours a-t-elle était profitable au monde agricole ? Absolument ! Une pluie de 15 à plus de 35 mm durant ce week-end prolongé du 8 mai (avec des records à Châtellerault ou Niort) a été très bénéfique. À cela, ajoutez, des températures printanières et voilà qui fait du bien à la nature. Concrètement, cela permet une bonne pousse de l'herbe, de faire des semis de printemps dans de bonnes conditions même s'ils ont pris un peu de retard. Un printemps tout à fait normal par rapport à 2021 et 2022 explique Christophe Limoges est agriculteur et éleveur sur la commune de Pamplie dans les Deux-Sèvres :"Aujourd'hui ce qui pousse, c'est la production d'herbe de printemps, pour les pâturages et faire des stocks d'hiver pour une exploitation laitière comme nous, ensuite les cultures céréalières pour permettre de pousser à maturité les grains, la pluviométrie est tout à fait correcte, et tout est dans un bon profil, on n'aime pas les excès il nous faut du beau temps de façon régulière tout comme la pluie pour que la végétation soit entretenue et pousse et on n'aime pas les excès, mais ça, si on pouvait commander Dame Nature." Dans le sud Deux-Sèvres comme dans le sud Vienne on a pu voir ici ou là ce week-end de l'arrosage de cultures dans les champs malgré l'épisode pluvieux, l'explication ? Un déficit hydrique plus qu'ailleurs dans le Poitou.

